Si va a Wembley. Una strepitosa Italia batte i Diavoli rossi del Belgio, primi nel ranking Fifa, per 2 a 1. E si guadagna la semifinale contro la Spagna che si giocherà martedì 6 luglio. Al 12′ gli Azzurri di Mancini vanno in rete con Leonardo Bonucci ma il gol è annullato per fuorigioco. Al 31′ Nicolò Barella segna: è finalmente 1 a 0. Lorenzo Insigne firma il raddoppio. Rigore per il Belgio: Romelu Lukaku accorcia pericolosamente le distanze. Unica nota stonata l’infortunio a Leonardo Spinazzola che esce piangendo in barella e chiude qui il suo Europeo. La partita vista da Twitter.

Fight club

Si sono ricordati di non menare solo Barella.#ItaliaBelgio — Dio (@Dio) July 2, 2021

Tutti per Spinazzola

L’uomo in più



Troppo gentile il Belgio che ci fa da difesa #BelgioItalia #BELITA pic.twitter.com/uw4SSmuVfa — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 2, 2021

Fuori Immobile

Esce Immobile e entra?

-Mancini: nessuno, basta che esce Immobile. #BelgioItalia — Alessio Viola (@alessioviola) July 2, 2021

Lukaku & Donnarumma

Gianluigi Donnarumma diventa il secondo portiere della storia ad aver giocato almeno 5 volte contro Lukaku subendo gol in ogni partita (l'altro è Krul del Newcastle) #BelgioItalia — Giuseppe Pastore (@gippu1) July 2, 2021

Rigore?

Immobile, quanto basta

Vorrei alzarmi dal letto la mattina come Immobile si è rialzato dopo la caduta #BelgioItalia pic.twitter.com/Re4bXAFOIR — j🌊🛹🏀🧈₇ MINGI (@youneedtobeyou_) July 2, 2021

La strategia

Immobile che si finge morto per far segnare Barella meme dell'anno#BELITA — Genio78 (@Zziagenio78) July 2, 2021

Barellino

Ba-rel-la

Matera-Monaco

Fuorigioco

Orietta pro nobis

Orietta io ti invoco proteggiti tu stasera #BELITA pic.twitter.com/1yGmjQv6cw — Opinioni Inutili 🏳️‍🌈 (@OpInutili) July 2, 2021

Cuore interista

«In solidarietà con gli avversari» (cit).

Souvenir d’Italie

Un souvenir de Belgique-Italie : Le but de Stefano Fiore à l’Euro 2000 contre la Belgique… 2 à 0 score finale, Totti est l'autre buteur. #BELITA #Euro2021pic.twitter.com/pzdJkkJK7Y — Football de notre enfance🎙⚽ Les Libéros (@LesLiberos) July 2, 2021

La formazione

Belgio-Italia al via

Alle 21, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, gli Azzurri affrontano il Belgio, nazionale in testa al ranking Fifa e, al netto di qualche infortunio di troppo, tra le favorite per il successo nel torneo. In palio ci sono un posto tra le prime quattro e un biglietto per Wembley, stadio in cui si giocheranno le semifinali. Un traguardo raggiunto l’ultima volta nel 2012, quando tra l’Italia e la Coppa si intromise una Spagna in versione monstre.

Per quanto riguarda, invece, i precedenti tra i Italia e Belgio in gare ufficiali, il più recente risale a cinque anni fa. A Euro 2016, le due squadre condividevano il girone e lo scontro terminò 2-0 per la formazione allora allenata da Antonio Conte, grazie alle reti di Giaccherini e Pellè. Per emulare il predecessore, il tecnico jesino riproporrà il doppio regista con Verratti insieme a Jorginho. Nel tridente spazio a Chiesa, decisivo con l’Austria, a lasciargli il posto sarà Domenico Berardi. Dall’altro lato ha recuperato Kevin De Bruyne, non Eden Hazard.