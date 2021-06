Stasera si chiude il gruppo D di Euro 2020. Alle 21 a Wembley scendono in campo Inghilterra e Repubblica Ceca mentre a Glasgow, nella suggestiva cornice di Hampden Park, la Scozia affronta la Croazia.

Ieri si è svolta l’ultima giornata dei gruppi B e C. Olanda e Austria hanno chiuso rispettivamente al primo e al secondo posto, mentre nel girone C dietro al Belgio si è piazzata a sorpresa la Danimarca, che aveva perso le prime due gare ma ha travolto la Russia.

Euro 2020, già 11 squadre certe degli ottavi

Complessivamente sono 11 le squadre già qualificate agli ottavi. Alla luce dei risultati maturati finora, Svizzera, Inghilterra, Repubblica Ceca, Francia e Svezia – tutte squadre che hanno già raggiunto 4 punti in classifica – vanno ad aggiungersi a Italia, Galles e alle quattro squadre dei gruppi B e C.

Euro 2020, Repubblica Ceca e Inghilterra a caccia del primato

Inghilterra e Repubblica Ceca, entrambe già qualificate, si giocano il primo posto nel Gruppo D. Decisivo per entrambe le compagini è stato il successo del Belgio sulla Finlandia. Gareth Southgate ostenta fiducia e spera in Harry Kane, attaccante, però, dalle polveri bagnate almeno in queste prime due gare di Euro 2020. Chilwell e Mount sono stati posti in isolamento perché durante la gara con la Scozia i due hanno avuto i maggiori contatti con lo scozzese Gilmour, positivo al Covid.

Nella Repubblica Ceca in dubbio la presenza di Schick, reduce dalla frattura del setto nasale rimediata nella gara contro la Croazia. Al giocatore sarà messa una protezione facciale e solo pochi minuti prima di scendere in campo saranno sciolte le riserve sul suo impiego. Il direttore di gara sarà il portoghese Artur Dias.

Euro 2020, alla Scozia serve solo vincere

Tra Scozia e Croazia solo una può sperare di accedere agli ottavi. La Croazia è una delle grandi delusioni degli Europei. I vice-campioni del mondo hanno raccolto solo un punto con la Repubblica Ceca, troppo poco per una squadra che aveva ben altre ambizioni. Dalić dovrebbe inserire Petkovic dal primo minuto al posto di Rebic, con Vlasic e Perisic sugli esterni e Brozovic accanto a Kovacic in cabina di regia. Modric sarà libero di inventare e proporre soluzioni offensive. Con i tre punti la Croazia spera di blindare il terzo posto ma può anche ambire ad arrivare seconda se la Repubblica Ceca esce sconfitta da Wembley avendo la differenza reti a favore.

La Scozia deve rinunciare a Gilmour che sarà sostituito da Armstrong. In difesa confermati McTominay, Hanley e Tierney mentre la coppia d’attacco è formata da Dykes e Adams. Gli scozzesi devono vincere per sperare di arrivare tra le migliori terze ma possono sperare di raggiungere la seconda posizione in caso di sconfitta dell’Inghilterra e migliore differenza reti.

Euro 2020, gli accoppiamenti degli ottavi

Alcuni accoppiamenti sono già definiti, per gli altri bisogna attendere domani per valutare chi arriverà secondo e selezionare le quattro migliori terze.

Questo il calendario degli ottavi:

Galles-Danimarca (sabato, ore 18, Amsterdam)

Italia-Austria (sabato ore 21, Londra)

Olanda-3 D, E o F (domenica, ore 18, Budapest).

Belgio-Svizzera o terza D, E o F (domenica, ore 21, Siviglia)

2D-2E (lunedì, ore 18, Copenaghen)

1F-Svizzera o terza B o C (lunedì, ore 21, Bucarest)

1D-2F (martedì, ore 18, Londra)

1E-Svizzera o terza B, C o D (martedì, ore 21, Glasgow)