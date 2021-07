Wembley, atto secondo. Dopo la partita di ieri, che ha incoronato l’Italia prima finalista di Euro 2020, il tempio del calcio inglese si appresta ad accogliere, questa sera 7 luglio 2021, alle 21, Inghilterra e Danimarca protagoniste dell’altra semifinale. Se i britannici, sin dalla vigilia, erano considerati tra gli organici più forti della rassegna continentale, lo stesso non può dirsi per i nordici, autentica sorpresa del torneo.

Euro 2020, il cammino dell’Inghilterra

La Nazionale dei Tre Leoni è stata fin qui capace di un percorso quasi perfetto, scandito da quattro vittorie e un solo pari, lo 0-0 nel derby del Regno Unito con la Scozia. In un girone eliminatorio non semplicissimo, in cui, oltre ai cugini, spiccavano i vicecampioni del mondo della Croazia e Repubblica Ceca, Sterling e compagni hanno messo insieme 7 punti, non subendo neppure una rete. Un’imbattibilità che si è confermata anche nelle gare successive, concluse con i successi contro Germania (2-0) e Ucraina (4-0). Ora i britannici, già quarti al Mondiale di Russia 2018, cercano il definitivo salto di qualità, potendo contare, tra gli altri, sulla freddezza di un ritrovato Harry Kane. Il centravanti, archiviato un avvio in sordina, si è riscattato andando a segno con i teutonici e, addirittura due volte, con l’Ucraina. Dietro di lui, agiranno Sterling e il classe 2000 Sancho.

Euro 2020, il cammino della Danimarca

Dopo lo choc dell’esordio con il malore che ha colpito Christian Eriksen e la sconfitta rimediata contro la Finlandia, la Danimarca, pur mostrando segnali di ripresa, era caduta anche contro il Belgio, nel secondo incontro della fase a gironi. Solo il poker, rifilato alla malcapitata Russia, ha consentito alla nazionale della Sirenetta di accedere agli ottavi di finale. Da lì, però, la musica è cambiata e un’altra quaterna, questa volta segnata al Galles, ha proiettato i nordici tra le prime otto del continente. Seguita distanza dal calciatore di maggior talento, la Danimarca si è compattata e ha respinto pure gli assalti dei boemi. Imponendosi per 2-1. Ora il tabellone dice Inghilterra, mentre il sogno sarebbe ripetere la marcia del 1992, quando da ripescati, Peter Schmeichel e compagni alzarono il trofeo. Di generazione in generazione, adesso tra i pali c’è il figlio Kasper, ma immutata è rimasta la voglia di stupire. Per riuscirci il ct Hjulmand punterà ancora su Maehle, Damsgaard e Dolberg, autore di tre reti fin qui.

Inghilterra-Danimarca, probabili formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Kane

Danimarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite

Inghilterra-Danimarca, arbitro

Ad arbitrare Inghilterra-Danimarca sarà l’olandese Danny Makkelie, gli assistenti saranno i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries. Al var Pol van Boekel, coadiuvato da Christian Gittelman e Pawel Gil, il rumeno Ovidiu Hategan è il quarto ufficiale.

Inghilterra-Danimarca, dove vederla

Inghilterra-Danimarca sarà trasmessa a partire dalle 21 su Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport. In streaming su RaiPlay, Sky Go, Now.