Euro 2020: le gare in programma oggi, 21 giugno

Dalle gare in programma oggi usciranno altre quattro qualificate agli ottavi di Euro 2020 che si aggiungeranno a Italia – prima del gruppo A – e Galles. Per le quattro terze di occorre attendere mercoledì 23 giugno, quando si disputeranno tutte le partite della fase a gironi. I match si svolgeranno in contemporanea: alle ore 18 il gruppo C, alle 21 il gruppo B.

Euro 2020, criteri in caso di arrivo a pari punti

In caso di arrivo a pari punti di due squadre si prendono in considerazione i confronti diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti e le reti realizzate nella gara. Se al termine delle valutazioni sussiste ancora parità, allora si guarda alla differenza reti complessiva, le reti fatte e i successi ottenuti.

Per determinare il quartetto delle terze classificate che accederà agli ottavi si confrontano i punti fatti, in caso di parità si passa alla differenza reti, eventualmente i gol fatti e il numero di vittorie. Se non dovessero bastare queste combinazioni, si valutano i cosiddetti punti disciplinari: numero di cartellini gialli e rossi rimediati nelle gare e ranking europeo.

Euro 2020, alle 18 in campo il Gruppo C

Nel gruppo C l’Olanda è già sicura del primo posto. Anche in caso di sconfitta contro la Macedonia del Nord (ore 18, si gioca all’Amsterdam Arena, dirige il rumeno Kovacs con Di Bello al Var e Valeri primo assistente) e di vittoria dell’Ucraina sull’Austria, gli Orange hanno il vantaggio dello scontro diretto contro la squadra di Shevchenko e del suo vice, Mauro Tassotti. Goran Pandev con la gara di stasera dà l’addio alla nazionale.

La seconda piazza, quindi, se la giocheranno questa sera Ucraina e Austria (ore 18, Arena National di Bucarest). Agli ucraini basta un pareggio per superare il turno: in caso di arrivo a pari punti passa l’Ucraina grazie alla differenza reti. L’Austria ha solo una chance: battere l’Ucraina per chiudere in seconda posizione.

Euro 2020, alle 21 in campo il Gruppo B

Il Belgio dovrebbe chiudere il girone B al primo posto, leadership che sarebbe messa in discussione solo con un improbabile crollo contro la Finlandia. Probabile mini turnover in casa belga, il ct finlandese Kanerva conferma il 3-5-2 con Joel Pohjanpalo e Pukki in attacco. La Finlandia va avanti se batte il Belgio ma può bastare anche un pareggio se la Danimarca supera la Russia. La gara è in programma alle 21 a San Pietroburgo. L’arbitro sarà Felix Brych (Germania), l’italiano Massa è il quarto uomo.

La Russia si qualifica se vince contro la Danimarca o con un pareggio se la Finlandia non batte il Belgio. Moduli a specchio per le due compagini che utilizzano il medesimo schema di gioco: 4-2-3-1 con Dolberg centravanti tra i danesi e Dzyuba unica punta dei russi con Miranchuk che agirà sulla sinistra. Si gioca alle 21 al Parken Stadium (Copenaghen), arbitra il francese Turpin.