Euridice Axen: biografia, padre e film dell’attrice italo-svedese

Euridice Evita Axen è un’attrice italo- svedese nata a Roma il 20 settembre 1980. Il teatro segna il suo debutto nel 2003 quando interpreta il ruolo di Fedra ne Il Minotauro diretto da Bianconi e nell’arco della sua giovane carriera ha interpretato alcune delle soap opera più famose della televisione. Vediamo chi è e quali sono i suoi film più noti.

Euridice Axen, chi è: biografia e padre

Ancora giovane, Euridice si è fatta notare al grande pubblico grazie a CentoVetrine per poi approdare nel cast di Vivere. Abbandonate le soap, ha interpretato sempre per il piccolo schermo numerose fiction. Dal 2010 al 2012 è stata protagonista, nel ruolo del capitano dei Carabinieri Lucia Brancato, della serie di Canale 5 R.I.S. Roma – Delitti imperfetti.

Euridice è figlia dell’attrice svedese Eva Axén e dell’attore, regista e doppiatore italiano Adalberto Maria Merli. Il padre è noto per la sua partecipazione in vari sceneggiati e miniserie televisive fra cui La freccia nera, La piovra 3 e Cento giorni a Palermo di Giuseppe Ferrara dove, oltre a dar la voce a Lino Ventura nella parte del generale dalla Chiesa, ha interpretato il ruolo di un mafioso. Come doppiatore è noto anche per aver prestato la voce ad attori del calibro di Clint Eastwood in Million Dollar Baby, Jack Nicholson in Qualcuno volò sul nido del cuculo, David Carradine in Kill Bill e Malcolm McDowell in Arancia meccanica.

I film più noti

Sebbene giovanissima, la Axen ha dato prova di essere un’artista completa e poliedrica grazie ad un talento che le permette di passare dal palcoscenico del teatro al grande schermo, dalla televisione alla conduzione radiofonica. Tante sono le sue interpretazioni in fiction di successo, in ultimo nel ciclo antologico Purchè finisca bene dove compare nell’episodio Una scomoda eredità. Si tratta della storia di due sorelle che non sapevano l’una dell’esistenza dell’altra e che, alla morte dei genitori, sono costrette a conoscersi per via di un’eredità.

Con il ruolo di Tamara nel film di Sorrentino Loro ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi al Nastro d’argento e l’anno seguente, alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Filming Italy Movie Award come attrice rivelazione.