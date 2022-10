Eugenia Roccella, chi è il nuovo ministro per la Famiglia e le pari opportunità

«Sono femminista, l’aborto non è un diritto». Così si definiva Eugenia Roccella, figlia del fondatore del Partito Radicale con altri Franco Roccella e della pittrice Wanda Raheli. Oggi è il nuovo ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. La ministra è stata anche contraria alla legge sui Dico, al riconoscimento delle coppie omosessuali e dei loro diritti e della fecondazione medicalmente assistita. Ha partecipato anche al Family Day. La sua prima candidatura è nel Partito Radicale nel 1979, ma non viene eletta.

Eugenia Roccella, l’identikit del nuovo ministro alla Natalità e alla Famiglia

Laureata in Lettere, ha il Dottorato di Ricerca presso l’Università La Sapienza. È giornalista dal 2000. Negli anni Ottanta lascia la politica per 20 anni. Nel 2008, viene candidata da Silvio Berlusconi nelle liste del Popolo delle Libertà. Diventa sottosegretario al ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, per poi passare al ruolo di sottosegretario alla Salute. La riconferma arriva nel 2013.

Aderisce al Nuovo Centrodestra guidato da Angelino Alfano nel 2013, ma nel 2015 lascia anche questo partito. È tra i fondatori del Movimento Identità e Azione, guidato da Gaetano Quagliariello. Si ricandida nel 2018, ma non viene eletta. Torna alla Camera alle ultime elezioni come candidata di Fratelli d’Italia.

La novità al ministero della Natalità e della Famiglia

La ministra ha definito il matrimonio «momento cruciale che dà valore alla differenza sessuale, l’incontro di due diversi che producono la continuità delle generazioni» ed è contro il fine vita, la la pillola RU 486 e l’eutanasia.

«Assegnare famiglia e pari opportunità a Eugenia Roccella rappresenta la manifesta volontà del nuovo governo di far regredire l’Italia sul fronte dei diritti e delle libertà delle persone. Saremo fermissimi perché si eviti qualsiasi tentazione di una deriva polacca o ungherese» ha scritto su Twitter il senatore di Azione-Italia Viva Ivan Scalfarotto.