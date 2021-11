Quinto figlio per Barbara, Silvio Berlusconi nonno per la 14esima volta

Ancora un fiocco azzurro per Barbara Berlusconi, che ha dato alla luce il suo quinto figlio maschio. La primogenita di Veronica Lario e del leader di Forza Italia, 37 anni, ha partorito in una clinica svizzera il terzo bimbo nato dalla relazione con l’imprenditore Lorenzo Guerrieri: al neonato, come aveva promesso sui social, è stato dato il nome Ettore Quinto. Per Silvio Berlusconi, che come reso su Twitter ha appena ricevuto la terza dose di vaccino, si tratta del 14esimo nipote.

I vaccini sono lo strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti e lockdown. Tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose. pic.twitter.com/ADbwDGsCTM — Silvio Berlusconi (@berlusconi) November 20, 2021

Nipoti di Berlusconi, i figli di Pier Silvio

Può sembrare incredibile, ma Pier Silvio Berlusconi ha 52 anni e una figlia di 31, Lucrezia: è lei, avuta dalla relazione con la modella Emanuale Mussida, la nipote più grande di nonno Silvio. Da vent’anni Pier Silvio ha una relazione con la conduttrice Silvia Toffanin, dalla quale nel 2010 ha avuto Lorenzo Mattia e nel 2015 Sofia Valentina.

Nipoti di Berlusconi, i figli di Marina

Prima di Pier Silvio, sempre con la prima moglie Carla Elvira Lucia dall’Oglio, l’ex premier ha avuto Maria Elvira, per tutti Marina. 55 anni, ha avuto due figli dall’ex ballerino e direttore del dipartimento della Scala, Maurizio Vanadia (sposato poi nel 2008): Gabriele, nato nel 2002 e Silvio, nato il 29 settembre 2004, stesso giorno dell’anno dell’omonimo nonno.

Nipoti di Berlusconi, i figli di Eleonora

Eleonora è la seconda figlia che Berlusconi ha avuto con Veronica Lario. Estremamente riservata, ha dato al leader di Forza Italia tre nipoti: Riccardo (2013), Flora (2016) e Artemisia (2019), avuti con il compagno Guy Binns, modello e personal trainer britannico dedito alle gare Ironman, versioni estreme del triathlon olimpico.

Nipoti di Berlusconi, il figli di Luigi

Con i suoi 33 anni, Luigi è il più giovane dei cinque figli del fondatore di Mediaset: nell’estate del 2021 è diventato papà di Emanuele Silvio, nato dalla relazione con l’imprenditrice Federica Fumagalli, conosciuta durante gli studi universitari.

Nipoti di Berlusconi, i figli di Barbara

Chiudiamo con Barbara, con la quale avevamo iniziato. Cinque maschi su cinque figli per lei: Alessandro (2007) e Edoardo (2009), nati dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza, poi Leone (2016), Francesco (2018) e appunto Ettore Quinto, appena arrivato.