Ettore Bassi: moglie, figlie e film dell’attore e conduttore

Ettore Bassi è un famoso attore italiano tra i più amati del mondo dello spettacolo, con numerose partecipazioni a film e fiction come Carabinieri e La porta rossa. Cosa sappiamo sulla sua carriera e vita privata? Scopriamo qualcosa in più.

Ettore Bassi: vita privata, moglie e figlie

Ettore Bassi, all’anagrafe Ettore Francesco Maria Guido Bassi, è nato il 16 aprile del 1970 a Bari sotto il segno dell’Ariete e ha iniziato a studiare recitazione poco dopo la maggiore età. Dal 2009 al 2018 è stato spostato con Angelica Riboni, che è la Presidente dell’Associazione Torre dell’Oca. Dal loro amore sono nate tre figlie: Olivia, Caterina e Amelia. Dopo nove anni di matrimonio i due hanno divorziato dopo aver eseguito la separazione tre anni prima.

In seguito alla rottura, Angelica Riboni ha affermato che l’ex marito non l’ha sostenuta né a livello morale né economico, tant’è che l’attore aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi a Milano per stare vicino alle figlie ma questo non sarebbe mai accaduto. Ettore avrebbe infatti deciso di rimanere in Puglia per vivere con il suo nuovo amore che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe Simonetta Montrone, figlia del proprietario di Telenorba che gli è stata vicino nei momenti difficili.

Ettore Bassi: carriera e film

In adolescenza, l’attore ha iniziato a lavorare come animatore turistico ma, in seguito, ha sviluppato una forte passione per la recitazione. All’età di 19 anni ha iniziato a studiare e ha esordito nel 1993 come conduttore nel programma La banda dello Zecchino. Nel 1994 ha poi debuttato come attore nella miniserie Italian restaurant. Ma le sue interpretazioni più importanti ci sono state a partire dagli anni Duemila, in particolare in Carabinieri, I ragazzi del muretto, Nati ieri e La porta rossa. Nel 2019 ha partecipato a Ballando con le stelle dove ha fatto coppia con Alessandra Tripoli.