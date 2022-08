Etiopia, due piloti si addormentano in volo e mancano l’atterraggio

Incredibile storia nei cieli di Addis Abeba, capitale dell’Etiopia. Due piloti della Ethiopian Airlines, al comando di un Boeing 737, hanno mancato l’atterraggio sorvolando tranquillamente la pista. Il motivo? Stavano dormendo. A svegliarli è stato l’allarme automatico scattato quando il velivolo si è disconnesso dalla torre di controllo, proprio a causa di quel mancato atterraggio. Una vicenda conclusasi poi nella migliore maniera possibile, cioè con la correzione della traiettoria e il ritorno a terra.

Si addormentano in volo e mancano l’atterraggio

La testata The Aviation Herald ha raccontato l’incredibile storia, avvenuta lo scorso 15 agosto, dei due piloti. Al comando di un aereo di linea, i due uomini hanno inserito il pilota automatico ma si sono addormentati a 11mila metri d’altezza, sorvolando l’Etiopia. Il tempo scorreva e l’aereo ha fatto il proprio dovere fino a pochi chilometri da Addis Abeba, quando avrebbe dovuto iniziare le manovre d’atterraggio. Dalla torre di controllo sono stati numerosi gli appelli via radio che non hanno avuto risposta. E così la discesa non c’è stata: l’aereo ha tirato dritto fino a sganciare il segnale, facendo scattare l’allarme. Solo allora i due piloti si sono svegliati, e dopo una manovra a forma di 8 hanno riportato il velivolo sulla pista. L’unico effetto è stato il ritardo di 25 minuti sulla tabella di marcia.

L’esperto lancia l’allarme: «Piloti troppo stanchi»

Pur con un lieto fine, l’episodio ha aperto un vero e proprio dibattito a livello globale nel mondo dell’aviazione. Cosa sarebbe successo senza l’allarme? L’esperto Alex Macheras parla di un fatto «profondamente preoccupante», prima di analizzare le cause. «La stanchezza dei piloti non è una novità e continua a rappresentare una delle minacce più significative alla sicurezza aerea a livello internazionale», scrive su Twitter. Recentemente erano stati i piloti del Regno Unito a protestare contro la compagnia aerea Jet2, proprio in merito al tema di stress e fatica degli equipaggi.