Eterobasiche, chi sono Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani

Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani sono le ideatrici di Eterobasiche, una pagina Instagram molto conosciuta tra i giovani che da questa sera avrà un proprio spazio nel programma di Francesca Fagnani Belve.

Chi sono Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani

Valeria De Angelis, romana di 25 anni, è laureata in Design ed è la direttrice artistica della piattaforma Generazione. Maria Chiara Cicolani, anche lei romana di 25 anni, ne è la vice-direttrice; è laureata in Filosofia ed attualmente sta finendo un master in Media Entertainment.

Le due ragazze sono note soprattutto sui social per essere le Eterobasiche, due personaggi creati dalla loro fantasia che incarnano “l’essere maschi”. L’idea è nata per gioco su Tik Tok e Instagram con qualche video pubblicato che in poche settimane ha raggiunto i 65 mila follower. Un progetto nato quasi per caso, da uno scambio di battute tra le due amiche e che ha ottenuto un riscontro inaspettato. Nei loro video, le Eterobasiche interpretano i loro alter ego maschili con tanto di linguaggio romanesco e postura stereotipata, all’interno di situazioni per così dire, “da maschi”: allo stadio, alla guida o mentre si gioca ai videogiochi.

Come sono nate le Eterobasiche

L’idea ha preso forma un’estate quando le due amiche si sono trovate in campagna da sole, come hanno dichiarato in un’intervista: «Valeria era venuta a casa mia in campagna, in un paesino sperduto pieno di vecchi… Cioè, in pratica tutti gli amici nostri stavano a Ibiza e Formentera, noi invece stavamo lì. Ti pare giusto? Abbiamo iniziato a imitare i maschi e a riprenderci a vicenda. Erano battute tra di noi, non doveva essere un video. Eravamo pure struccate… Lo abbiamo girato ad agosto e pubblicato a ottobre, perché rivendendolo ci siamo dette va be’, montiamolo e mettiamolo su TikTok… Volevamo tenerlo lì fermo, come fanno tanti nostri amici. A un certo punto però arrivavano tutte queste notifiche… Valeria mi ha detto di andare a controllare. E infatti il video era entrato nei virali e tutti ne chiedevano altri»

Valeria e Maria Chiara hanno messo tutta la loro romanità nelle Eterobasiche, parlando di calcio e della loro amata Lazio e da stasera si faranno conoscere al grande pubblico prendendo parte alla nuova edizione di Belve insieme anche a Cristina Di Tella.