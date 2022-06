Eternal Love – L’eternità in un attimo, stasera su Canale 5: trama e cast del film

Murat Yildirim e Fahriye Evcen sono i protagonisti di Eternal Love – L’eternità in un attimo, in onda questa sera, martedì 7 giugno 2022 alle 21.25 su Canale 5. Diretto da Ahmet Katıksız e uscito nel 2017, la commedia sentimentale turca racconta la storia d’amore tra la dipendente di un’impresa di pulizie e un affermato chirurgo. Due persone che, apparentemente agli antipodi, supereranno ostacoli e complicate prove pur di proteggere e vivere la loro relazione.

Eternal Love – L’eternità in un attimo: cosa sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Eternal Love – L’eternità in un attimo: la trama

Can è un talentuoso neurochirurgo che ha deciso di dedicare tutte le sue energie al lavoro. Quest’abnegazione alla medicina, tuttavia, non gli permette di avere una vita privata altrettanto appagante: il suo mestiere, infatti, occupa buona parte delle sue giornate, impedendogli di dedicarsi a se stesso e agli affetti. Il destino, però, ha in mente per lui un incontro che cambierà ogni cosa. Inaspettatamente, la sua vita si intreccia con quella di Zeynep, umile ragazza delle pulizie alla quale l’affascinante medico propone un patto insolito: se accetterà di accompagnarlo a una festa, in cambio pagherà il debito che la tormenta. Spinta dall’offerta allettante, la giovane accetta e i due finiscono per trascorrere una serata indimenticabile, innamorandosi l’uno dell’altra. Ma il forte sentimento che sembra unirli verrà presto messo a dura prova: la coppia, infatti, si troverà presto a fare i conti con i pregiudizi e le malelingue dell’ambiente di cui fa parte Can e il fardello di un male terribile intenzionato a mettere a repentaglio la loro felicità.

Eternal Love – L’eternità in un attimo: il cast

Accanto a Fahriye Evcen e Murat Yildirim nei panni di Zeynep e Can, nel cast troviamo anche Fatih Al (Tufan), Filiz Ahmet (Bade), Didem Inselel (Gülgün), Ege Aydan (Hamdi), Zeynep Özden (Berrin), Nazli Pinar Kaya (Elif), Fatih Doğan (l’autista di Can), Derya Bilginer (Selma), Ayla Akay (Meltem) e Yurtşen Fidan (Zia Guler), Ercan Ertan ed Engin Arda (medici specialisti).

Eternal Love – L’eternità in un attimo: dove guardare la pellicola

Oltre che sul canale cinque del digitale terrestre e 105 di Sky, Eternal Love – L’eternità in un attimo è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.