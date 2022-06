E.T – L’extraterrestre, stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

La prima serata di Italia 1 propone un grande cult del cinema internazionale, ET – L’extraterrestre, in onda questa sera, sabato 11 giugno 2022 a partire dalle 21.20. Diretto da Steven Spielberg e uscito nelle sale cinematografiche nel 1982, racconta la storia della straordinaria amicizia tra un bambino e un curioso extraterrestre, lasciato accidentalmente cadere sulla Terra dai suoi simili.

E.T – L’extraterrestre: cosa sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

E.T – L’extraterrestre: la trama

Nel bel mezzo della notte, in una foresta californiana, atterra una grande astronave da cui scende un gruppo di alieni impegnato a prelevare campioni di piante e fiori. Appena si accorgono della loro presenza, gli agenti dell’FBI cercano di raggiungerli e catturarli. Ma, riuscendo a fuggire rapidamente, gli extraterrestri li evitano e si mettono in salvo. Uno di loro, tuttavia, non riesce a muoversi tanto velocemente quanto i compagni e rimane a terra: si tratta di E.T. Disorientata e impaurita, la piccola creatura si allontana dal bosco e, camminando, raggiunge una villetta. È lì che abita Elliott, un ragazzino di nove anni, che vive col fratello maggiore Michael, la sorella Gertie e la madre Mary.

Appena il bambino esce di casa per prendere la pizza, nota qualcosa di strano nel capanno degli attrezzi. All’inizio, pensa si tratti del suo cane Harvey, ma poi scopre che si tratta dell’alieno. I familiari non gli credono e, per questo, decide di nascondere il suo nuovo amico nella sua camera. Tra loro nascerà un legame profondo, che li unirà al di sopra di qualsiasi differenza. All’orizzonte, tuttavia, si staglia la minaccia del governo, intenzionato a mettere le mani su E.T per avviare una serie di esperimenti, e i due si troveranno a dover superare complicate sfide e infiniti ostacoli per rimanere uniti.

E.T – L’extraterrestre: il cast

Nel cast del film troviamo Henry Thomas (Elliott Taylor), Dee Wallace (Mary Taylor), Robert MacNaughton (Michael Taylor), Drew Barrymore (Gertie Taylor), Peter Coyote (Keys), C.Thomas Howell (Tyler), Sean Frye (Steve) e K.C Martel (Greg).

E.T – L’extraterrestre: cinque curiosità sulla pellicola

1) E.T – L’extraterrestre: che fine ha fatto il cast del film?

Dopo il grande successo di pubblico e critica, che fruttò alla pellicola incassi da record, ben quattro Oscar e due Golden Globe, il cast usufruì in maniera decisamente variegata della fama ottenuta. E, a distanza di 40 anni dall’uscita, c’è chi è diventato una stella del cinema e chi, invece, si è allontanato dai riflettori per dedicarsi a una professione diversa. Henry Thomas, che nel film ha vestito i panni di Elliott, non è riuscito a realizzarsi nel mondo della recitazione. Dopo l’exploit, infatti, ha partecipato a qualche pellicola di discreto successo come Passione ribelle con Matt Damon e Penelope Cruz e ha ottenuto piccole parti in serie come C.S.I. Sicuramente diverso, invece, il percorso di Gertie, la sorella del protagonista, interpretata da Drew Barrymore. Dopo un’adolescenza complicata, nel 1996 ha ritrovato il successo grazie alla partecipazione a cult come Tutti dicono I love you di Woody Allen. E oggi è una delle attrici più quotate di Hollywood.

Michael, il fratello maggiore, parte che valse a Robert MacNaughton il plauso degli addetti ai lavori e vari riconoscimenti, non lo ha aiutato a mantenersi in corsa. E oggi il 56enne vive una vita normale, fa il postino, si è sposato ed è diventato papà. Chiudono il cerchio Peter Coyote, Dee Wallace e C.Thomas Howell. Mentre Wallace, dopo il blockbuster, si è divisa tra titoli horror e b-movie, Coyote è apparso in pellicole e show di successo come A time for dancing e Brothers & Sisters. Destino più o meno analogo a quello di Howell che, dopo I ragazzi della 56esima strada e Alba Rossa, ha preso parte a The Amazing Spider-Man e Storm Rider.

2) E.T – L’extraterrestre: l’origine di E.T

L’extraterrestre più amato del grande schermo è nato dalla mente di Steven Spielberg nel lontano 1960. Quando i genitori divorziarono, il regista inventò un alieno immaginario che potesse dargli conforto e fargli compagnia in un periodo così delicato e difficile.

3) E.T – L’extraterrestre: un capolavoro di alieno

A dargli le sembianze che tutti conosciamo è stato l’effettista Carlo Rambaldi, che aveva vinto da poco l’Oscar per gli effetti speciali di Alien e collaborato anche alla realizzazione di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Seguendo le indicazioni di Spielberg, l’artista realizzo una creatura alta un metro, coi piedi sproporzionati, il collo lungo e mixando i volti di Carl Sandburg, Albert Einstein, Ernest Hemingway e il muso di un carlino. Il risultato fu talmente impeccabile che l’Academy diede a Rambaldi una seconda statuetta d’oro.

4) E.T – L’extraterrestre: il segreto della voce

L’inconfondibile voce roca di E.T non è opera di un doppiatore professionista ma di Pat Welsh, un’anziana e accanita fumatrice, ingaggiata per appena 380 dollari.

5) E.T – L’extraterrestre: cosa si nasconde dietro la scena del volo in bicicletta

Tra le immagini più memorabili del lungometraggio spicca, sicuramente, quella di Elliot ed E.T che volano in bicicletta con una grande luna sullo sfondo. Non si tratta di un’idea originale ma di una citazione di Miracolo a Milano, film del 1951 di Vittorio De Sica e amatissimo dal cineasta americano. Ma non è tutto: qualcuno ci ha visto anche un po’ di Peter Pan.