L’Estonia ha dichiarato la Russia Stato sponsor del terrorismo

Il parlamento estone ha adottato una risoluzione in cui condanna l’annessione dei territori ucraini occupati da parte di Mosca e dichiara la Russia uno Stato sponsor del terrorismo. Il documento, come riferisce l’agenzia ERR, è stato approvato all’unanimità.

L’Estonia ha chiesto che la Russia sia privata dello status di membro permanente del Consiglio di Sicurezza Onu

L’Estonia si impegna dunque a non riconoscere in alcun modo i referendum sull’adesione alla Federazione russa di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia che implicano a una violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Non solo. Il Parlamento sostiene le indagini della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale sui crimini commessi in Ucraina chiedendo la formazione di un tribunale internazionale per i responsabili di eccidi, stupri e violenze. Inoltre secondo Tallinn la mobilitazione dichiarata da Vladimir Putin ha come obiettivo la continuazione dell’aggressione criminale dell’Ucraina e per questo è un crimine contro la pace. I deputati appoggiano anche la richiesta di privare la Russia dello status di membro permanente del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite. In conclusione, il parlamento estone ha invitato l’Unione europea e la Nato ad aumentare in modo significativo l’assistenza militare e umanitaria a Kyiv e a sostenere il Paese nel Dopoguerra.

Per l’Assemblea del Consiglio d’Europa Mosca è un regime terrorista

Il primo Paese ad aver dichiarato la Russia stato sponsor del terrorismo è stata la Lituania lo scorso maggio. Il 13 ottobre l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE) aveva chiesto ai 46 Stati membri di riconoscere Mosca come «regime terrorista». La risoluzione, passata quasi all’unanimità (e con il voto favorevole degli italiani, Manuel Vescovi, Lega, Marina Berlinghieri, Pd, e Maurizio Buccarella del Gruppo misto) è contenuta in un rapporto in cui l’Assemblea chiede anche ai governi di non riconoscere in alcun modo né le annessioni né i referendum imposti da Mosca.