Esterno notte, stasera su Rai1 la miniserie sul rapimento di Aldo Moro

Stasera 14 novembre, alle 21.25 su Rai1, parte la miniserie Esterno notte di Marco Bellocchio. In sei puntate per appuntamenti, il progetto racconta il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. La trama si svolge infatti nei 55 giorni fra marzo e maggio 1978, periodo che vide l’intera Italia rimase con il fiato sospeso per il destino dell’allora leader della Democrazia Cristiana ed ex presidente del Consiglio. Volti principali del cast sono Fabrizio Gifuni, interprete del protagonista, e Margherita Buy nei panni della moglie Eleonora. La miniserie tornerà in prima serata domani 15 e giovedì 17 novembre, sempre alle 21.25 su Rai1. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Esterno notte, trama e cast della prima puntata stasera 14 novembre 2022 su Rai1

La trama della miniserie di Marco Bellocchio si svolge nel 1978, con un’Italia in pieno terrore per le Brigate Rosse, principale organizzazione armata di estrema sinistra. Violenze di piazza, rapimenti e scontri a fuoco sono all’ordine del giorno mentre sta per insediarsi, per la prima volta in un Paese occidentale, un governo sostenuto dal Partito Comunista Italiano. Il PCI è infatti pronto a uno storico accordo con la conservatrice Democrazia Cristiana grazie all’influenza del suo segretario Aldo Moro (Fabrizio Gifuni). Proprio nel giorno dell’insediamento del governo, tuttavia, il 16 marzo 1978, viene rapito con un agguato che ne annienta la scorta. Si tratta di un attacco diretto al cuore dello Stato, ordito dalle Brigate Rosse. La prigionia durerà 55 giorni scanditi dalla speranza della moglie Eleonora (Margherita Buy) e comunicati dei rapitori. Una storia che però non avrà lieto fine, con il ritrovamento del suo cadavere nel maggio 1978.

Nel cast della miniserie di Marco Bellocchio, oltre ai due protagonisti, c’è anche Toni Servillo nei panni di Papa Paolo VI. Fausto Russo Alesi interpreta Francesco Cossiga, mentre a Gabriel Montesi e Daniela Marra il compito di portare su schermo gli ex brigatisti Valerio Morucci e Adriana Faranda. Fabrizio Contri è Giulio Andreotti, mentre Pier Giorgio Bellocchio (figlio del regista) è il capo della Digos Domenico Spinella. Alla regia, come detto, Marco Bellocchio, che con Esterno notte torna ad affrontare il caso Moro 19 anni dopo Buongiorno, notte. Differente la chiave di lettura, che si concentra stavolta su chi ha vissuto la prigionia del leader della DC, appunto, dall’esterno. Grande attenzione infatti su famiglia e politici, ma anche servizi segreti, poliziotti e persino mafiosi e brigatisti in libertà o già dietro le sbarre.

Esterno notte, qualche curiosità sulla miniserie da stasera 14 novembre 2022 su Rai1

Presentata in anteprima al Festival di Cannes 2022, Esterno notte di Bellocchio ha ottenuto il plauso della critica internazionale. A dicembre otterrà l’Award for Innovative Storytelling agli Efa, gli “Oscar europei”, per la miglior sceneggiatura. Tanti gli elogi dalla stampa, soprattutto francese. Le Monde ha parlato di «un dramma shakespeariano in sei atti», mentre Liberation racconta di «una serie magistrale e feroce». Roma è stata invece location principale della miniserie, tanto che Bellocchio ha voluto girare sui luoghi che hanno scandito la vicenda. Coinvolti Vaticano, Santa Maria in Trastevere e Quirinale, passando per via Caetani dove il 9 maggio 1978 fu trovato il cadavere di Moro. Il progetto è approdato anche al cinema in due parti, la prima il 18 maggio e la seconda il 9 giugno 2022. Circa 650 mila euro gli incassi, 472 solo per la prima.