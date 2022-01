Ester Pantano: genitori, fidanzato, film e fisico dell’attrice

Ester Pantano è un’attrice siciliana di 30 anni, nota al pubblico per aver rivestito un ruolo da protagonista nella fortunata ficion di Rai 1 Makari. Ester Pantano è nata a Catania, ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia e ha una promettente carriera di attrice davanti a sé. Ecco chi è Ester Pantano e cosa sappiamo della sua vita privata.

Ester Pantano chi è? La biografia e la carriera

Ester Pantano è nata il 29 giugno 1990 a Catania, sotto il segno Zodiacale del Cancro. Terminati gli studi al Liceo Scientifico, si è iscritta alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere all’Università, lasciandola però poco dopo. Ha infatti deciso di frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, per inseguire il sogno di diventare attrice.

Nel 2013 Ester Pantano ha debuttato in televisione in una puntata della fortunatissima serie Il commissario Montalbano, lavorando nel frattempo anche in teatro tra Parigi, California e Pechino. Successivamente è tornata sul piccolo schermo, in La mossa del cavallo, Notti magiche e Duisburg – Linea di sangue. Ha acquisito popolarità, però, grazie alla partecipazione alla serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto procuratore, nella quale ha interpretato il ruolo dell’agente Jessica Matarazzo. Successivamente ha vestito i panni di Suleima, nella serie Màkari, al fianco di Claudio Gioè e Domenico Centamore.

La vita privata dell’attrice

Ester Pantano è alta 168 centimetri, vanta un fisico allenato e un viso ammaliante e mediterraneo. In molti si chiedono se la bella attrice siciliana abbia o no qualuno nel cuore. L’interprete di Suleima, tuttavia, tiene lontano dai riflettori la propria vita privata. Secondo i più informati, Ester Pantano sarebbe attualmente single, ma si tratta di un’informazione non ufficiale. Ciò che è certo è che l’attrice originaria di Catania si diletta con tante attività e passioni. È una fan sfegatata dei viaggi.

“New York è una città in cui mi piacerebbe tanto vivere in futuro e che mi ha insegnato come il tempo sia prezioso e fugga un po’ per tutti – ha detto in una vecchia intervista -. Ho sempre avuto una grande fame di cose nuove, di scoperte, e ho sempre cercato il bello in ogni cosa: i viaggi, in questo, sono stati fondamentali perché mi hanno permesso di conoscere decine di ragazzi stranieri che avevano il mio stesso sogno”.