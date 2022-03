Isola dei famosi: chi è Estefania Bernal? Età, origini e fidanzato di Miss Universo

Modella di origini argentine, Estefania Bernal fa parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022 che rappresenta per lei la prima esperienza in un reality televisivo: vediamo chi è, cosa ha fatto prima di approdare sul piccolo schermo e cosa si sa del suo fidanzato.

Chi è Estefania Bernal, età e carriera

Nata il 4 dicembre 1995 a Buenos Aires, è cresciuta con la famiglia nel quartiere di Almagro, dove fin dall’infanzia ha portato avanti la passione per la moda. Dopo aver realizzato alcune pubblicità di abbigliamento e intimo che l’hanno portata a girare il mondo, nel 2016 ha partecipato e vinto il concorso di Miss Universo Argentina. “Il grande giorno è arrivato! Sono felice di essere arrivata qui, grazie a tutti per i messaggi di supporto e le buone vibrazioni!”, aveva scritto il giorno dopo la vittoria sui suoi canali social. La proclamazione, giunta per lei all’età di 20 anni, è avvenuta nelle Filippine il 30 gennaio 2017.

Occhi chiari, capelli lunghi e castani e fisico mozzafiato, ha dunque iniziato a condurre un programma per la televisione argentina, Showmatch, fino ad approdare e stabilirsi in Italia. Qui ha sviluppato una sua linea di abbigliamento e collabora con importanti brand tra cui Guess. Appassionata di viaggi oltre che di moda, su Instagram conta oltre 85 mila followers. Prima dell’Isola dei Famosi è apparsa in tv in una puntata di Scherzi a Parte 2021 in cui si è finta una turista spagnola insistente e poi una vigilessa che parlava solo spagnolo.

Estefania Bernal: il fidanzato

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, non è noto se attualmente Estefania sia fidanzata. Sui suoi social è infatti solita pubblicare scatti che la ritraggono in campagne o pubblicità e non in momenti della vita privata. Non è escluso che l’argomento venga affrontato nel corso del programma condotto da Ilary Blasi dove chi la segue potrebbe scoprire qualche dettaglio in più del suo privato.