È l’estate del caro-aereo: tariffe raddoppiate per l’Europa

L’estate 2022 vedrà il grande ritorno degli italiani alle vacanze. Secondo l’Osservatorio Confturismo-Confcommercio, infatti, in 23 milioni di italiani sono intenzionati a partire nei mesi più caldi dell’anno: spesa media prevista di 1.080 euro (per i viaggi di 7 o più giorni). Ma chi decide di spostarsi in aereo per raggiungere mete europee, avverte il Codacons, dovrà pagare tariffe quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno.

Biglietti aerei, gli aumenti del 2022

I prezzi dei biglietti aerei sono schizzati alle stelle, spiega l’associazione dei consumatori, che ha rielaborato gli ultimi dati forniti dall’Istat : nell’ultimo mese le tariffe dei voli europei hanno subito un incremento del 91 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. I voli intercontinentali sono rincarati del 35,7 per cento, mentre il prezzo di quelli nazionali risulta in crescita del 15,2 per cento. L’aumento generalizzato delle tariffe aeree è dovuto in buona parte, oltre che alla maggiore domanda, alla crescita dei listini dei carburanti e delle conseguenze del caro-bollette. Con buona pace delle tasche dei consumatori.

Costa di più anche spostarsi in nave

Come sottolinea il Codacons, si registrano aumenti anche sul versante dei trasporti marittimi: nell’ultimo mese le tariffe dei traghetti sono aumentate infatti del 19,4 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2021. Di contro, sono in discesa i prezzi dei biglietti ferroviari, calati del 9,9 per cento su base annua, come effetto delle minori limitazioni sui treni legate al Covid e del ritorno di offerte e sconti praticati dalle società.

Voli da e per l’Italia, c’è ancora l’obbligo di mascherina Ffp2

Dal 16 maggio non c’è più l’obbligo di indossare le mascherine sui voli nell’Unione Europea. Tuttavia, tale disposizione tuttavia non è stata recepita ancora da diversi Stati europei, Italia compresa. Per chi parte e arriva nella Penisola, infatti, vale l’ordinanza di fine aprile firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha prorogato fino al 15 giugno l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, aerei compresi.