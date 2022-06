Un’estate al mare stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Carlo Vanzina dirige un cast corale in Un’estate al mare, commedia a episodi del 2008. Il film si compone di sette storie parallele che raccontano altrettante vicende divertenti con l’unico filo conduttore nel mare e nel caldo estivo. Ogni puntata vanta la voce narrante di Gigi Proietti, che in una di esse svolge anche il ruolo di protagonista. Nel cast Lino Banfi, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Anna Falchi, Ezio Greggio e tanti altri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul film o tramite l’app Mediaset Play.

Un’estate al mare, trama e cast del film stasera 14 giugno 2022 su Italia 1

La trama del film di Carlo Vanzina racconta le vicende di sette gruppi di personaggi alle prese con le vacanze estive. Dai tifosi di calcio alle coppie di amanti, passando per genitori single, storie di migranti e persino star del teatro alle prese con situazioni comiche, ce n’è per tutti i gusti. Ogni narrazione, che si dispiega tramite il racconto di Gigi Proietti, si ambienta in una celebre località costiera d’Italia che con il mare e la sabbia bollente fa da sfondo alle intricate trame. A Ischia ha luogo il triangolo amoroso fra l’agente Ugo Persichetti (Ezio Greggio), la moglie Ada e l’amante violinista Cosima (Anna Falchi). A Peschici invece Nicola (Lino Banfi) torna in Italia dopo 20 anni in Svezia per cancellare la reputazione che lo perseguita dal tradimento di sua moglie.

Spostandosi sul litorale romano di Ostia è possibile imbattersi in Enzo (Enzo Salvi), papà divorziato e tormentato dalla sfortuna, che ogni giovedì incontra suo figlio. Per far colpo su di lui inventa numerose bugie, tra cui un’amicizia consolidata con Francesco Totti. Al Circeo invece vivono Italo (Enrico Brignano) e Luciana (Nancy Brilli), prima amanti ma poi acerrimi nemici. Non sanno infatti che i rispettivi coniugi sono a loro volta amanti e ne approfittano per vivere il loro amore clandestino. A Capri invece si trova Dudù (Biagio Izzo), antiquario che si finge gay per avvicinarsi alle donne. Cerca così di ottenere le attenzioni di Debbie (Alena Seredova), moglie di un ricco magnate americano. Infine, a Porto Rotondo si trova Giulio (Gigi Proietti), vecchio attore alle prese con la perdita di memoria. Un giorno però si trova al centro di uno spettacolo teatrale nel ruolo da protagonista.

Un’estate al mare, qualche curiosità sul film stasera 14 giugno 2022 su Italia 1

Il film di Carlo Vanzina, come suggerisce anche il titolo, rimanda all’omonima canzone del 1982 di Giuni Russo. Nella commedia tuttavia è presente un remix dell’artista Manu LJ. Diversi episodi rappresentano un omaggio ai grandi film del passato italiano. Il giovedì con Enzo Salvi rimanda all’omonima pellicola di Dino Risi con Walter Chiari, anche se ne cambia leggermente il finale. Extra Large con Ezio Greggio e Anna Falchi è invece tratto da Racconti d’estate del 1958 con Alberto Sordi e Anita Allan. Un’estate al mare segna anche l’ultima apparizione sul grande schermo di Dino Cassio, il prete di Vieni avanti cretino con Lino Banfi. Gigi Proietti, oltre che voce narrante, è anche protagonista di un episodio, La signora delle Camelie. In una scena ha dato vita a uno degli sketch più divertenti di tutta la sua carriera, dove interpreta il Conte Duval fra risate e doppi sensi.