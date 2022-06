Il ministero della Salute lancia l’allarme caldo: i consigli e le città bollino rosso

L’estate italiana si fa sempre più calda. Con tutto il Paese sotto scacco delle alte temperature ormai da settimane, adesso ci si prepara a un’ondata ancora più forte. Tanto che il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme: nei prossimi giorni sarà ancora peggio. Secondo il ministero le città da bollino rosso, che ad oggi sono soltanto Palermo e Perugia, saranno 19 entro il prossimo mercoledì. Tre giorni duri, quindi, con temperature sempre più alte e forti ondate di calore da non sottovalutare. Oggi sono 23 le città con bollino arancione, ma nelle prossime ore il rischio aumenterà.

Caldo in aumento: i consigli del Ministero

Il Ministero della Salute dirama quotidianamente i bollettini sulle temperature con cui misura il livello di caldo registrato nelle singole città. A seconda del colore cambiano i consigli e le azioni da compiere per combattere le ondate di calore. Per le città considerate con bollino giallo, ad esempio, si consiglia di stare al fresco e stare attenti a parenti o vicini anziani. Con l’arancione, invece, il ministero parla di evitare l’esposizione al sole nelle ore di punta o i luoghi affollati, così come l’attività fisica all’aperto. Viene consigliato di mantenersi idratati, proteggere la pelle e mantenere un’alimentazione leggera. Con il bollino rosso, invece, si entra nello stato d’emergenza. Valgono tutti i consigli del bollino arancione, ma in riferimento a tutti e non soltanto a bambini, anziani e persone affette da malattie croniche.

Le città bollino rosso

Oggi, lunedì 27 giugno, le città bollino rosso sono 2, Palermo e Perugia. Il sistema di monitoraggio si base su 27 tra capoluoghi di Regione e città posizionate strategicamente, come Latina o Civitavecchia. Secondo quanto si evince dal bollettino del Ministero, già domani potrebbero passare a un rischio elevato 12 città, 10 oltre le 2 che già lo sono oggi. Si tratta di Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Firenze, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Il caldo sembra dare una leggera tregua in 5 città, che invece, torneranno gialle: Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino. Ma mercoledì le ondate di calore aumenteranno ancora e in rosso saranno in 19 su 27.