Un’estate ai Caraibi stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

La bella stagione arriva sui canali Mediaset. Stasera 7 giugno alle 21,20 Italia 1 trasmetterà Un’estate ai Caraibi, commedia del 2009 di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Enrico Brignano e Martina Stella. La trama segue diversi personaggi molto diversi tra loro che però affrontano situazioni simili, sempre alle prese con incomprensioni e simpatici avvicendamenti. Nel cast anche Biagio Izzo, Carlo Buccirosso e Alena Seredova. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un’estate ai Caraibi, trama e cast del film stasera 7 giugno 2022 su Italia 1

Il film di Carlo Vanzina si compone di più episodi che vedono al centro personaggi molto diversi tra loro legati da un unico punto in comune: i Caraibi. Nel primo, il romano Alberto (Gigi Proietti) fugge nel paradiso tropicale per allontanarsi dai creditori. Qui si guadagna da vivere truffando i turisti assieme a Morgan (Reuben Lee), un ragazzino del posto che ha spedito lettere in Italia per l’adozione. Un giorno, una coppia giunge con il desiderio di portarlo nel Belpaese a seguito di una donazione alla parrocchia locale. Alberto spera così di usare il denaro per saldare ogni suo debito. Intanto a Pavia, il bancario single e ipocondriaco Roberto (Carlo Buccirosso) riceve una terribile notizia: ha un tumore e gli restano appena due mesi di vita. Non sa però che l’ospedale ha commesso un errore confondendo i dati con quelli di un anziano di 102 anni.

A Napoli, il dentista Vincenzo Acampora (Biagio Izzo) conduce una doppia vita tra famiglia e amante, la bella infermiera Anna (Alena Seredova). Quando la moglie scivola dalle scale rompendosi una gamba, decide di sfruttare l’occasione e partire per una vacanza con l’amante ai Caraibi, dimenticandosi del viaggio di lavoro. Purtroppo, sull’isola Vincenzo trova i cognati e, per non farsi scoprire, inventa di aver ricevuto l’invito da Berlusconi in persona. Protagonista di Un’estate ai Caraibi è anche il romano Angelo (Enrico Brignano), autista e tuttofare di un ricco palazzinaro che accompagna anche ad Antigua rinunciando alle ferie. Sfruttando il suo ingegno, raggirerà il suo datore di lavoro e passerà la vacanza con due prostitute. Infine a Livorno, il dj Max (Paolo Ruffini) viene lasciato dalla fidanzata Laura (Martina Stella) e piomba in depressione. Una vacanza ai Caraibi però potrebbe lenire ogni dolore.

Un’estate ai Caraibi, qualche curiosità sul film stasera 7 giugno 2022 su Italia 1

Il film con Gigi Proietti ed Enrico Brignano vanta la regia di Carlo Vanzina, che per la sceneggiatura ha fatto tesoro del contributo del fratello Enrico. I due, per il cast, hanno richiamato diversi attori di Un’estate al mare, ma durante la promozione hanno puntualizzato che non vi è alcun legame tra le due narrazioni. Nel film recita anche l’ex pornodiva russa Edelweiss, all’anagrafe Oksana Vlasova, nei panni di Natasha, una delle due prostitute che accompagnano Angelo durante la sua vacanza.

Gigi Proietti, che nel film veste i panni del romano Alberto, ha legato la sua carriera da attore al personaggio di Mandrake in Febbre da cavallo. In Un’estate ai Caraibi è presente un omaggio al cult di Steno del 1976, quando Alberto afferma di essere caduto in rovina proprio per colpa di scommesse sull’ippica. Per quanto riguarda le location, la troupe ha girato fra Antigua e Barbuda, ma anche nelle città italiane di Roma e Pavia e a Gaggiano, comune in provincia di Milano.