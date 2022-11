La guerra per l’eredità di Del Vecchio

C’è maretta nella famiglia Del Vecchio. Gli eredi del fondatore di Essilux, scomparso lo scorso 27 giugno, stanno valutando se è possibile trovare un appiglio per impugnare una parte del testamento. Motivo? Ad alcuni membri della famiglia non va bene il generoso trattamento ricevuto da Francesco Milleri, ovvero un pacchetto di azioni del valore di 370 milioni di euro. Per capire l’aria che tira basti pensare che a soli cinque mesi di distanza dalla morte di Leonardo Del Vecchio è stato messo in vendita il suo super yacht Moneikos. Prezzo richiesto dalla famiglia: 38 milioni di euro. La situazione è tesa e bisogna vedere alla fine quale decisione prenderanno gli otto azionisti di Delfin, ciascuno intestatario di una quota del 12,5 per cento del capitale.

Nel mirino degli eredi ci sono i tre testamenti olografi di Del Vecchio

Si tratta dei sei figli più le due mogli del patron Del Vecchio: tre avuti dalla prima, Luciana Nervo (in ordine di età, Claudio, Marisa e Paola), uno dalla seconda Nicoletta Zampillo (Leonardo Maria) e due dalla terza compagna, non sposata, Sabina Grossi (Luca e Clemente). A loro si aggiunge Rocco Basilico, il figlio che Zampillo ha avuto dal suo primo matrimonio con il finanziere Paolo Basilico. Alla moglie sono andati anche i maxi-appartamenti di Milano e Roma, la villa La Leonina di Beaulieu Sur-Mer in Costa Azzurra e la casa di Antigua, ai Caraibi. Le ultime volontà di Del Vecchio sono contenute in un documento di 22 pagine. Nel mirino degli eredi ci sono i tre testi aggiuntivi al primo lascito. Alle disposizioni, datate 10 ottobre 2017, si sono aggiunti tre brevi testamenti olografi, scritti di proprio pugno da Del Vecchio.

Le integrazioni coinvolgono i manager di fiducia: Milleri e Bardin

Le tre integrazioni successive al testamento pubblico coinvolgono e assegnano beni anche ai suoi due manager di fiducia (Milleri e Romolo Bardin), e in particolare al primo, l’attuale ceo Essilux. La prima integrazione risale sempre al 2017 ed è servita a destinare a Milleri la partecipazione al capitale della società Acqua Mundi. Si tratta dell’azienda costituita nel 2016 proprio col manager per avviare un progetto di riqualificazione e rilancio del parco delle Terme di Fontecchio a Città di Castello. Due anni dopo, il fondatore ha deciso di assegnare sempre a Milleri un pacchetto di azioni Essilux. «A integrazione delle mie precedenti disposizioni testamentarie, lego a Francesco Milleri, nato a Città di Castello il 21.12.1959, le n. 350.000 azioni EssilorLuxottica depositate sul mio conto personale 0507594 presso Unicredit International Bank (Luxembourg) in rue Jean Monnet n 8-10 Lussemburgo, a condizione che esse siano ancora depositate su detto conto». Nella terza integrazione, scritta il 30 marzo 2021, il re degli occhiali ha ampliato il pacchetto di azioni destinate a Milleri e aggiunto anche Bardin. Il «sottoscritto Leonardo Del Vecchio, nato il 22-5-35, ad integrazione delle mie precedenti disposizioni testamentarie, revoco il legato disposto a favore di Francesco Milleri con postilla testamentaria in data 7 ottobre 2019. In sostituzione di quanto allora disposto, lego allo stesso Francesco Milleri N. 2.148.148 azioni EssilorLuxottica». Al ceo del gigante dell’occhialeria e presidente di Delfin sono andate dunque 2,15 milioni di azioni. La quota di titoli ricevuta in lascito corrisponde a circa lo 0,5 per cento del capitale che vale circa 370 milioni. Mentre Bardin, ceo di Delfin e rappresentante di Del Vecchio per molti anni nel consiglio delle Generali, ha ricevuto “solo” 22 mila azioni, per un valore pari a 3,5 milioni.

La gestione della cassaforte Delfin

Impugnare il testamento non sarà però facile. Milleri e Bardin sono stati i due manager più vicini all’imprenditore milanese, tanto che il re degli occhiali li ha nominati (assieme al consigliere di Delfin Giovanni Giallombardo) esecutori testamentari. C’è da dire che, dopo la morte dell’imprenditore, Milleri non è stato con le mani in mano. Nell’agosto 2020 si era già disfatto delle quote di maggioranza della sua prima azienda, la Mea, poi diventata Abstract, società a responsabilità limitata che si occupava di consulenza strategica e di servizi It con cui il manager ha curato la migrazione al sistema gestionale Sap di Luxottica. Il motivo? Concentrarsi sul ruolo di amministratore delle attività italiane di Essilux in attesa di salire sulla tolda di comando di tutto il colosso italo-francese. Ora il top manager ha dato vita a una nuova società di cui è socio unico: la Milleri srl. A settembre si è presentato davanti al notaio Federico Mottola Lucano dello studio Zabban-Notari-Rampolla per firmare l’atto costitutivo della srl. Oltre a essere il solo azionista con 10 mila euro di capitale, ne è anche l’amministratore unico. La società è una classica holding di partecipazioni e potrebbe servire a Milleri per gestire il suo ormai ingente patrimonio. Va sottolineato che Delfin si avvale della facoltà di non pubblicare nel dettaglio le partecipazioni in portafoglio. Nel bilancio, accanto alle quote in altre società (Aterno, Dfr, Partimmo), è menzionato solo il 32,1 per cento detenuto in Essilux. Come è noto la cassaforte possiede circa il 20 per cento di Mediobanca, il 4,8 per cento di Generali, il 27 per cento di Covivio ed è socia al 13 per cento di Luxair, la compagnia aerea di bandiera del Granducato. Pur ammontando a quasi 12 miliardi, il valore contabile di queste partecipazioni è sottovalutato rispetto al valore di mercato. Basti pensare che la sola quota di Essilux corrisponde agli attuali corsi di Borsa a circa 24,4 miliardi. Non resta che aspettare che cosa faranno gli eredi. Le ipotesi non sono molte. L’assetto di governance di Delfin poi blinda la struttura già a monte, dato che è previsto che ogni decisione venga presa con una maggioranza dell’88 per cento. La famiglia ha davanti tre strade: un accordo con Milleri o una clamorosa rottura con il manager braccio destro del fondatore. Oppure, ricalcando il destino di molte delle famiglie blasonate del capitalismo italiano, una spaccatura all’interno della dinastia con tutte le dirompenti conseguenze che ciò comporterebbe.