Esselunga, cos’è il paracadute anti inflazione che ha protetto i clienti

«Nel primo semestre abbiamo dovuto affrontare un contesto economico particolarmente complesso, con l’impennata dell’inflazione, l’incremento dei costi delle materie prime e la crisi energetica. Questo scenario ha avuto e sta continuando ad avere pesanti ricadute sulle imprese e sulle famiglie e proprio per questo ci impegniamo a offrire convenienza ai nostri clienti e a tutelarne il potere di acquisto. Già a partire da novembre del 2021 abbiamo fatto una scelta strategica che ci ha portato ad assorbire in modo significativo gli aumenti ricevuti dai fornitori per non scaricarli completamente sui nostri clienti. Con questa decisione abbiamo rinunciato, consapevolmente, ad una sensibile parte del nostro margine». Così la presidente di Esselunga Marina Caprotti spiega la novità.

Esselunga, come funziona il paracadute contro l’inflazione

Infatti, per sei mesi, il colosso dei supermercati ha deciso di assorbire parte dei rincari dovuti all’aumento dell’inflazione e dei costi energetici per dare un po’ di fiato ai consumatori. In tutto, l’operazione riguarda oltre 5,7 milioni di clienti e oltre 25mila addetti ai lavori tra gli scaffali. Per farlo, l’azienda ha deciso di usare i ricavi. Infatti, rispetto allo scorso anno, la perdita è stata solo dello 0,2 percento.

Così, l’azienda ha deciso di usare parte del margine per aiutare le famiglie in difficoltà, anche se diminuito. Infatti, lo scorso anno è stato di circa 427,1 milioni di euro, mentre quest’anno è di 214,6 milioni. L’azienda, quindi, sosterrà le famiglie ammortizzando a proprie spese il 5,7% dei rincari. Tutto nasce dall’osservazione delle abitudini di consumo. Quando gli utenti hanno preferito fare meno spesa, ma più spesso, allora la catena di supermercati si è data da fare.

Il commento sul Governo

«L’auspicio oggi è che ci sia uno sforzo da parte del nuovo governo che nascerà a ottobre verso gli imprenditori per affrontare l’attuale complessa congiuntura economica globale e salvaguardare lo sviluppo e la tenuta delle imprese da un lato e la serenità delle famiglie dall’altro» ha concluso la presidente.

Ora si spera che anche altre catene di negozi seguano l’esempio di Esselunga.