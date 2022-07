La surreale espulsione di Marco Rizzo dal Partito comunista

Espulso. Anzi no, avevamo scherzato. La surreale vicenda politica trasformata in boutade ha coinvolto il Partito comunista e il suo segretario dal 2009, Marco Rizzo. La Federazione di Milano del partito aveva comunicato via Facebook il siluramento, per vedute e strategie divergenti. Peccato che proprio Rizzo abbia commentato al Corriere che «non esiste, la loro è una provocazione, una boutade, non ha valore, sono dei bontemponi, ma ne risponderanno sotto il profilo disciplinare».

«Basta impossessarsi della password di Facebook…»

In effetti poco dopo la diffusione della notizia è apparso sulla pagina Fb del Partito comunista un post che ha provato a spiegare la cosa: «In questo mondo dei social basta impossessarsi della password di Facebook di una federazione del Partito e decidere che il segretario nazionale è espulso. Di questi bontemponi si sta occupando la Commissione Centrale di garanzia e, per rimpinzare le casse, la tesoreria e gli avvocati. Il segretario generale Marco Rizzo sta bene e gode della fiducia (certificata col voto ad ampia maggioranza – 7 voti contrari ed 1 astenuto – del Comitato Centrale del 25 giugno) di tutto il Partito, che approva la scelta di unire le forze reali del dissenso in questo Paese. Partendo da questa divertente fake vorremmo suggerire a Mario Draghi di lasciare il posto da presidente a Marco Rizzo, che godrebbe di certo di maggiore fiducia da parte del popolo italiano… anzi potremmo darla come notizia. Giuseppe Tulli, presidente della Commissione Centrale di Controllo e Garanzia. Canzio Visentin, presidente del Partito Comunista e rappresentante legale».

Gli scontri ci sono stati: su green pass, vaccini, guerra e Nato

In realtà gli attriti, quelli veri, c’erano stati: la Federazione di Milano, guidata da Luca Ricaldone, rinfaccia a Rizzo per esempio di essersi schierato contro green pass e obbligatorietà dei vaccini contro la pandemia, poi di aver sbagliato tempi e modi della battaglia contro il governo Draghi sulla guerra tra Russia e Ucraina e sull’uscita dell’Italia dalla Nato.

La medaglia di Vladimiro! Grazie pic.twitter.com/Sz04pMAh2p — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) July 4, 2022

Luxuria esulta e poi cancella. Rizzo: «La medaglia di Vladimiro! Grazie»

Eppure c’era qualcuno che aveva già esultato per la cacciata. Vladimir Luxuria ha scritto in un tweet, poi cancellato: «Esprimo la mia solidarietà ai compagni e compagne che lo hanno dovuto sopportare fino ad adesso. Troverà nuovi spazi con chi è come lui: omofobo, filoputiniano, antiquato, destrorso e misogino». Rizzo non si è fatto sfuggire l’occasione per replicare: «La medaglia di Vladimiro! Grazie». E qualcuno sui social ha commentato pungente: «Non è Marco Rizzo che è stato espulso dal Partito Comunista. E’ il Partito Comunista che è stato espulso dalla storia, almeno di quella dell’Occidente».