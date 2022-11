Esplosione in un’abitazione a Nuoro, due feriti gravi: si cercano due dispersi

Paura in provincia di Nuoro, dove nella mattinata di martedì 8 novembre 2022 si è verificata un’esplosione all’interno di una casa situata nella periferia di Tiana. Due tra i quattro residenti sono stati estratti dalle macerie con alcune ferite mentre altrettanti risultano ancora dispersi.

Esplosione in un’abitazione a Nuoro

Secondo le prime ricostruzioni, nell’abitazione sarebbe esplosa una grossa bombola di gas che ha fatto crollare completamente l’edificio. I vicini hanno immediatamente allertato i soccorritori che, giunti sul posto insieme alle squadre dell’USAR di Cagliari e all’unità cinofila di Tempio cinofili, hanno iniziato intorno alle 8:20 a scavare tra i resti per rintracciare i quattro dispersi.

Due di loro sono stati estratti vivi e con gravi ferite: si tratta di una donna di 83 anni, salvata dai Vigili del Fuoco e trasportata in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro, e del marito, accompagnato in codice rosso al nosocomio di Cagliari con l’elisoccorso. Stando a quanto appreso, presenta traumi al torace e all’addome.

Sono invece ancora in corso le ricerche degli altri due dispersi, rispettivamente la figlia e il genero dell’anziana coppia. Un’operazione resa particolarmente difficile dalle precarie condizioni di sicurezza dopo il crollo. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad installare una struttura portante, puntellandola, per poter avanzare fra le macerie. Sul posto è presente anche il sindaco di Tiana Pietro Zedda.

🔴 #Nuoro, crollo abitazione: prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco a Tiana, squadre e #cinofili alla ricerca tra le macerie di due possibili dispersi. Operazioni in corso [#8novembre 11:30] pic.twitter.com/elqGT5kdBY — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 8, 2022

Chiusa la strada statale 128

A causa dell’esplosione, è stata chiusa temporaneamente al traffico la strada statale 128 Centrale Sarda che, dal centro della Sardegna, porta all’innesto della statale 131 per Nuoro. L’Anas ha spiegato che l’interdizione è stata disposta per facilitare l’intervento del personale e dei mezzi di soccorso. Le squadre della società e le forze dell’ordine stanno gestendo il traffico in piena sicurezza e sono al lavoro per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.