Esplosione a Milano, la maestra: «Boato incredibile, i bambini hanno pianto»

Caos a Milano questa mattina per l’esplosione di un camion pieno di bombole di gas. In merito alla vicenda ha parlato anche la maestra di una scuola primaria nelle vicinanze, raccontando cosa è successo.

🔴 #Milano, #incendio ed #esplosione in zona Porta Romana, centro città: ferito un uomo, coinvolti una decina di veicoli, due appartamenti e una farmacia. Evacuata una scuola vicina. Dalle 12 #vigilidelfuoco al lavoro, intervento in corso [#11maggio 12:45] pic.twitter.com/3VlptvPkAW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 11, 2023

Le parole della maestra dopo l’esplosione a Milano

Nelle vicinanze dell’esplosione del camion di bombole di gas, in via Pier Lombardo, c’è la Scuola Primaria delle Suore Mantellate. Cecilia Parisi, insegnante nella scuola, è stata intervistata dal Corriere della Sera e ha parlato dell’esplosione: «Alcuni bimbi hanno iniziato ad urlare. Altri a piangere». La maestra ha anche sottolineato che «il boato è stato incredibile». Cecilia Parisi ha poi continuato a raccontare: «Ho pensato che qualcuno stesse entrando armato. Ho temuto ci avrebbero ammazzati tutti. Sono ancora terrorizzata. Ho negli occhi le fiamme, il rumore e i pezzi del cestino che volano. Non so come sia possibile che non mi sia fatta nulla. Non potevo uscire, ero intrappolata da una suora che per il botto era caduta e ostruiva il passaggio». Infine, la maestra ha raccontato l’evacuazione dall’edificio scolastico: «Siamo passati dal cortile interno per poi riversarci in un giardino qui vicino. Lì i genitori sono venuti a prendere i bambini. Ma una volta usciti ci siamo resi conto della colonna di fumo nera: era enorme».

#Milano, forte #esplosione in centro nella zona di Porta Romana: a fuoco diverse auto, alta colonna di fumo nero visibile in città. Al momento ignote le cause.#11maggio pic.twitter.com/Ixa8PDG85d — Giovanni Cristiano (@Jo_Reporter) May 11, 2023

Il racconto dell’autista del camion

Anche l’autista del camion esploso ha raccontato la vicenda. Infatti, l’uomo avrebbe dichiarato ai vigili del fuoco: «Ho visto l’incendio partire dal vano motore, poi ha interessato le bombole di ossigeno che stavo trasportando. Mi sono fermato per limitare i danni, ma c’è stata l’esplosione». I vigili del fuoco hanno poi aggiunto alcuni dettagli sulla dinamica dell’esplosione: «Non sappiamo dire cosa ha scatenato l’incendio, ma quanto si è verificato è abbastanza ‘normale’». Infine: «Il furgone ha iniziato a bruciare e le bombole di ossigeno, destinate a una struttura qui vicino, hanno accelerato il processo scatenando le fiamme che hanno costretto a evacuare l’asilo e i palazzi accanto».