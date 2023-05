Esplosione a Milano, a fuoco diverse auto: fiamme partite da un camion di bombole

Paura a Milano, in via Pier Lombardo, dove nella mattinata di oggi si è verificata un’esplosione in cui sono andate a fuoco diverse auto. Tutto sarebbe partito da un autoveicolo che trasportava bombole di ossigeno e che era in sosta all’angolo con via Vasari, zona Porta Romana. Almeno cinque le vetture coinvolte e andate a fuoco, insieme ad almeno quattro ciclomotori. Una scuola è stata evacuata per precauzione così come una residenza per anziani.

🟥 ESPLOSIONE A MILANO Una deflagrazione ha colpito la città di Milano: sarebbe stata sprigionata da un furgone che trasportava bombole di ossigeno. pic.twitter.com/xJ4R4YfuTS — Luigi Basemi 🏅 (@LBasemi) May 11, 2023

Esplosione a Milano: le prime immagini del rogo

A poche ore dalla deflagrazione hanno già iniziato a circolare online le prime impressionanti foto e i video di quello che sta accadendo nel capoluogo meneghino. L’area, attualmente sotto stretto controllo delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco accorsi per placare le fiamme, è ancora sovrastata da un’altissima colonna di fumo nero come la pece che si è sollevata in aria subito dopo l’esplosione.

Esplosione in via Pierlombardo (zona Porta Romana, Milano) Tenete chiuse le finestre pic.twitter.com/LUhFnuaGNf — Denise Pedicillo (@helloimde) May 11, 2023

Il bilancio provvisorio: non ci sarebbero feriti gravi

Comprensibile lo spavento e l’inquietudine degli abitanti della zona, preoccupati dal botto improvviso e dal fuoco che ha iniziato a circondare il vicino palazzo di Via Vasari 19. Se in un primo momento si è detto che l’incidente avrebbe causato un solo ferito lieve, ustionato alla mano, sembra che in queste ultime ore il bilancio dei feriti (come riporta SkyTg24) sia salito, arrrivando a un totale di 4 feriti, nessuno dei quali sarebbe in gravi condizioni. Tutti sani e salvi, fortunatamente, anche i bambini che si trovavano all’interno dell’adiacente Istituto Suore Mantellate.