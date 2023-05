Esplosione in una fonderia di Casalbuttano: 5 operai feriti

Sono ricoverati in gravi condizioni due operai, rispettivamente di 67 e 38 anni, che, nel pomeriggio di ieri, sono rimasti coinvolti in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di una fonderia. Al momento sono affidati alle cure del Centro grandi ustionati dell’Ospedale Maggiore di Parma e dell’ospedale Niguarda di Milano. L’incidente è avvenuto all’interno dello stabilimento Trade Broker a Casalbuttano, in provincia di Cremona. Il boato ha attirato l’attenzione di buona parte del paese.

Casalbuttano: esplosione in una fonderia

Secondo le prime informazioni raccolte, attorno alle 15 di venerdì, all’interno della fonderia sarebbe scoppiata una bombola, tra quelle utilizzate per portare in pressione il macchinario per la fusione dell’alluminio. I lavoratori non hanno avuto scampo, restando travolti, oltre che dallo scoppio, anche dall’olio incandescente. In totale sono cinque gli operai rimasti feriti e ustionati, di cui due in gravi condizioni.

Immediato l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e due elisoccorsi: il primo è decollato dall’Ospedale Maggiore di Parma, mentre il secondo è arrivato invece da Milano. I carabinieri, non appena giunti sul luogo dell’incidente, hanno effettuato un sopralluogo. La fonderia è stata posta sotto sequestro a seguito della decisione del magistrato, così da consentire lo svolgimento delle indagini. I militari e gli operatori della Medicina del Lavoro hanno avviato le indagini per capire se tutte le prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti e dei locali fossero state rispettate.