Taranto, esplosione a falò abusivo per San Giuseppe: anche bambini tra i feriti

Una tradizione finita male quella del falò di San Giuseppe a Taranto. Nella giornata di ieri, durante il falò acceso per celebrare il santo, c’è stata un’esplosione, con decine di feriti e pezzi di legno scagliati a decine di metri.

Esplosione al falò di San Giuseppe a Taranto

L’esplosione si è verificata durante l’accensione del falò di San Giuseppe organizzata nel quartiere Tamburi a Taranto. Il bilancio, stando alle dichiarazioni dei vigili del Fuoco, è di una decina di feriti, di cui uno in codice rosso e alcuni bambini. Il falò era stato accesso per festeggiare San Giuseppe, una tradizione per i tarantini che però non era autorizzata.

Il rogo abusivo è stato organizzato per strada, in via Grazia Deledda, alla periferia del rione Tamburi. Il fuoco ha causato un’esplosione che ha ferito diverse persone, tra cui alcuni minorenni. In tre sono stati trasportati all’ospedale Santissima Annunziata, una in codice rosso e due in codice giallo. Tra queste una bambina che, secondo fonti dell’Asl, è stata medicata con alcuni punti di sutura. A causare l’esplosione sarebbe stata una tanica di benzina lasciata troppo vicino alle fiamme. Le forze dell’ordine, insieme ai Vigili del fuoco giunti tempestivamente sul posto, stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Disordini al pronto soccorso dove si sono riversati i parenti dei feriti

Almeno altre cinque persone oltre alla bambina si sono presentate successivamente in ospedale per farsi medicare. Al Pronto soccorso si sono registrati momenti di tensione anche per la presenza di parenti che affollavano i punti di accesso. Per questo si è reso necessario l’intervento di pattuglie di polizia e Carabinieri. In seguito all’esplosione, il materiale accatastato, comprese delle porte di legno, è stato scaraventato a decine di metri di distanza travolgendo alcuni dei presenti. Già nei giorni scorsi la Polizia Locale con diversi interventi aveva in qualche modo cercato di scoraggiare l’accensione dei falò.