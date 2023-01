Esplosione in una fabbrica a Volpiano: quattro operai ustionati

Brutto incidente in una fabbrica di Volpiano, nelle vicinanze di Torino, dove c’è stata un’esplosione che ha coinvolto quattro operai. Due hanno riportato ustioni rispettivamente sul 10% e sul 25% del corpo e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Altri due invece, hanno raggiunto la struttura ospedaliera in codice giallo.

L’esplosione a Volpiano e il trasporto dei feriti all’ospedale

I lavoratori stavano svolgendo la loro solita routine quando improvvisamente sono stati coinvolti in una violenta esplosione. Due di loro hanno riportato ustioni e gravi ferite. Nella fattispecie, hanno ricevuto ustioni sul 10% e sul 25% del corpo. Per questa ragione, una volta che i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’esplosione, hanno deciso di trasferire in codice rosso i due uomini così da fornirgli le migliori cure nel minor tempo possibile. I soccorritori hanno portato i feriti al CTO e lì sono stati ricoverati.

Gli altri due operai coinvolti nell’esplosione a Volpiano erano in condizioni migliori. Per questa ragione sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Le indagini per comprendere la dinamica

Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli ispettori Spresal e i carabinieri. Il luogo dell’esplosione è la Providus Local, un’azienda che si trova in corso Piemonte a Volpiano. Ora gli agenti continueranno la loro indagine per capire di più sulla dinamica.

Infatti, le forze dell’ordine devono riuscire a comprendere da cosa sia stata provocata l’esplosione e cosa ha coinvolto i quattro operai. Da quanto si apprende dai primi rilievi, l’evento potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento di un macchinario che si occupava di ricaricare alcune cartucce gpl. Comunque, nelle prossime ore sicuramente si potranno avere più informazioni. Dei quattro operai coinvolti, due sono addetti interni della Providus Local mentre altri due sono dipendenti di una ditta esterna che ha sede a Milano.