Esplosione in una fabbrica di cioccolato in Pennsylvania: due morti

Grave incidente nello stato della Pennsylvania: una intera fabbrica di cioccolato è andata distrutta a causa di un’esplosione che ha fatto crollare lo stabile. Il bilancio delle vittime e dei feriti non è ancora definitivo, ma si contano già due morti, nove dispersi e otto feriti – alcuni dei quali non in gravi condizioni tanto da essere stati già dimessi dall’ospedale Reading Hospital dopo le prime cure, come riferito da una portavoce, Jessica Bezler. Le autorità temono però che vi siano ancora delle persone intrappolate.

Esplosione in una fabbrica di cioccolato in Pennsylvania

Tutte da chiarire le dinamiche dell’esplosione sentita dall’intera comunità a causa della potenza della deflagrazione che ha spostato l’edificio di alcuni metri. Le zone circostanti sono comunque rimaste agibili. Nella fabbrica di cioccolato, dalla lunga storia di produzione iniziata nel 1948, lavoravano 850 persone che, considerate le festività pasquali, erano impiegate a pieno ritmo.

Dal New York Times si apprendono ulteriori particolari sull’incidente: «L’esplosione è avvenuta intorno alle 17:00», come riferito dal capo della polizia, Wayne Holben, in una conferenza stampa dove ha aggiunto che «la causa dell’esplosione è sotto inchiesta». Una giornalista di Fox 29 News a Philadelphia ha diffuso su Twitter un video catturato dalle telecamere ambientali dove è visibile la «colonna di detriti, fiamme e polvere» che ha invaso il quartiere.

Le testimonianze

Il NYT ha raccolto inoltre alcune testimonianze come quella del sindaco Samantha Kaag – di mestiere vigile del fuoco – che ha dichiarato: «L’esplosione è stata così grande che ha spostato l’edificio di quattro piedi in avanti. Sfortunatamente, non è stato un bello spettacolo. È stato piuttosto spaventoso». Riportate anche le parole del capo della polizia Holben che ha confermato l’assenza di pericolo per l’area circostante, anche se le autorità hanno esortato le persone a evitare la scena. E’ stato istituito inoltre un centro di comando per coordinare le agenzie locali e statali che stavano rispondendo all’emergenza. Dean Murray, il direttore del distretto di West Reading, ha detto: «I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a tutte le persone coinvolte».