Esplosione in una cascina a Mondovì: un morto

Quattro squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Mondovì, in provincia di Cuneo, a seguito dell’esplosione di una cascina. C’è una vittima accertata: si tratta di un anziano di 95 anni, Sebastiano Ambrogio, che abitava da solo nel cascinale. Proseguono intanto le ricerche di eventuali dispersi. La prima ipotesi è che l’esplosione sia dovuta a una fuga di gas Gpl.

#Mondovì (CN), dalle 10:20 quattro squadre di #vigilidelfuoco sono impegnate sulla SP12 per l’#esplosione di una cascina: rinvenuta una persona deceduta, in corso le ricerche di eventuali dispersi [#22gennnaio 12:00] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 22, 2023

Lo scoppio nella frazione San Quintino, tra gli abitati di Mondovì e Bastia

Lo scoppio è avvenuto al piano terra di una costruzione in frazione San Quintino, tra gli abitati di Mondovì e Bastia, sulla strada provinciale 12. L’abitazione in cui si è verificata l’esplosione è una piccola cascina su due piani con l’alloggio attiguo a una tettoia, costruita anche in lamiere, e separata da un prato dagli altri edifici della frazione, che non hanno riportato danni.

L’anziano deceduto era stato recentemente coinvolto in un incidente stradale

Lo scoppio è stato visto dalla strada da alcuni automobilisti, che hanno chiamato il numero unico per i soccorsi. Come scrive La Stampa, nei giorni scorsi l’anziano deceduto era stato coinvolto a Mondovì in un incidente stradale, che non aveva avuto gravi conseguenze ma che, pare, l’avesse provato dal punto di vista emotivo.

Un mese fa, sempre in Piemonte, un’altra esplosione causata da una fuga di gas

Lo scorso 20 dicembre sempre in Piemonte, si era verificata a causa di una fuga di gas un’altra esplosione, in una villetta autonoma di due piani a Quarto d’Asti. Quattro persone erano rimaste ferite. Il proprietario della villetta, rimasto incastrato sotto le macerie, era stato estratto vivo dopo due ore.