Esplosione in un’abitazione a Teramo: un morto e un ferito

Ieri sera, a Teramo, si è verificata una forte esplosione che ha provocato la morte di un 65enne e il ferimento della moglie. A provocare la deflagrazione sarebbe stata una bombola all’interno del cucinino in uno scantinato.

Esplosione in un’abitazione a Teramo

L’episodio è avvenuto in contrada Colle San Pietro tra Sardinara e Miano, frazioni del comune di Teramo. L’esplosione ha avuto luogo intorno alle ore 20.00, investendo il 65enne e distruggendo gran parte della struttura in metallo dell’abitazione in cui l’uomo viveva insieme alla moglie, che è rimasta ferita.

L’onda d’urto molto forte ha divelto la copertura metallica del vano scala, adibito a cucinino, e ha sollevato il resto del tetto fatto di pannelli metallici che, ricadendo, si è riappoggiato sulla pareti in muratura.

L’incendio si sarebbe originato da una sorta di capannone annesso alla casa colonica. Edificio che ora è stato messo sotto sequestro dai Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo, che hanno verificato l’ipotesi di una fuga di gas, insieme al personale del 118.

I pompieri hanno estratto il 65enne dall’interrato, consegnandolo ai sanitari che hanno provveduto a trasportarlo in ambulanza presso l’Ospedale Mazzini di Teramo, dove poco dopo è deceduto. Dopo l’incidente, la moglie 60enne della vittima è stata trasferita dal personale del 118 e dalla Croce Bianca nella stessa struttura. La donna è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.