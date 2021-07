Dammi corda

Tra le scarpe estive che non passano mai di moda ci sono sicuramente loro: le espadrillas. E se un tempo erano considerate calzature destinate al mare o a mete vacanziere oggi non è più così, anzi. Questi sandali in corda spagnoli, nella loro versione alta o bassa, sono perfetti anche in città e stanno bene con tutto: dall’abito frou-frou al denim 5 tasche, dal look total black agli outfit giacca e pantaloni. Per uno stile casual ma raffinato. Non è un caso che siano spesso avvistati anche ai piedi di regine e principesse.

Le espadrillas: le scarpe da portare in vacanza

Yves Saint Laurent e le zeppe spagnole

Sdoganate fin dal secolo scorso, queste calzature spagnole nate come scarpe per i pescatori, sono state reinterpretate da tanti designer di ieri e di oggi. Indossate da Grace Kelly sul set di Caccia al ladro nel 1956, la futura principessa di Monaco se ne innamorò iniziando a calzarle anche fuori dal set. Nacque così un evergreen che negli anni ha conquistato tutti, persino Coco Chanel e Yves Saint Laurent. Quest’ultimo nutriva per le alpargatas, così venivano chiamate, una vera passione. Negli Anni 70 conobbe, in fiera a Parigi, i Castañer, Lorenzo e sua moglie Isabel, e creò assieme a loro il primo paio di espadrillas con la zeppa. Raffinate, fresche e ultraleggere, realizzate in materiali naturali, ricercati e di qualità come la rafia, il cotone e il suede, sempre accompagnate dai fondi in corda, simbolo intramontabile di questi sandali spagnoli. Il marchio Espadrillas, nella foto in apertura, ne propone molte declinazioni per questa stagione: alte con la zeppa, super flat, o con tacco medio, colorate o ton sur ton, e poi con cinturino alla caviglia o con lacci lunghi da annodare. C’è davvero un modello perfetto per ogni occasione.

I sandali in corda preferiti dalle reali

Leggere e pratiche ma senza rinunciare al glamour. Da sempre must-have dell’estate le espadrillas sono diventate popolari ai piedi di icone di stile, attrici e principesse. Come la regina spagnola Letizia, che le ha recentemente indossate durante il suo tour per la nazione assieme al marito Felipe VI. L’ex giornalista predilige modelli Castañer, ma non solo, con cinturini alla caviglia e lunghissimi lacci. Ma non è l’unica reale ad aver dimostrato l’amore per queste calzature. Anche Kate Middleton, duchessa di Cambridge le indossa spesso con disinvoltura. Scegliendo spesso le Castañer ma in nuance naturali, abbinate sapientemente ad abitini fiorati leggeri, dalla lunghezza midi. Per un effetto finale molto chic.

Espadrillas: le collaborazioni dell’estate 2021

Come ogni anno tante sono le interpretazioni delle scarpe spagnole per eccellenza, da cui nascono imperdibili capsule collection. Come quella di Philosophy di Lorenzo Serafini x Manebí, espadrillas realizzate in tessuto jacquard a quadretti vichy, che riprende la collezione p/e 2021 di Philosophy. Un modello flat, con doppia suola in juta, impreziosita dall’iconico logo Philosophy.

O ancora la collezione di Castañer by Paul Smith, un’edizione limitata di espadrillas con zeppa, realizzate in tela di cotone, con il disegno logo colorblock di Paul Smith, e con nastri gros-grain multicolore. Hanno delle aperture laterali e un tessuto intrecciato sul tallone. La chiusura con nastri alla caviglia e la punta arrotondata.