Stasera 11 giugno alle 21 Iris trasmetterà in versione integrale L’esorcista, capolavoro horror del 1973 per la regia di William Friedkin. Il film vanta due seguiti diretti, L’esorcista II – L’eretico (1977) e L’esorcista III (1990), oltre a una serie spin-off The Exorcist, uscita nel 2016. Regan McNeil, una ragazzina di 12 anni, viene posseduta dal demonio. Un giovane prete in crisi di fede, aiutato dal proprio anziano mentore e chiamato dalla famiglia della bambina visibilmente sotto choc, affronta la presenza demoniaca all’interno della casa in un mortale duello. Nel cast figurano Linda Blair nei panni di Regan, Jason Miller in quelli del giovane padre Damien Karras e Max von Sydow in quelli dell’anziano padre Lankester Merrin. Quest’ultimo, due volte candidato agli Oscar, è noto per il suo ruolo ne I tre giorni del Condor, mentre il pubblico più giovane lo ricorda per il suo recente coinvolgimento in Star Wars – Il risveglio della forza e nella serie tivù Il trono di spade.

L’esorcista: la leggenda del set maledetto

Dopo l’uscita del film, si diffusero voci secondo cui il set fosse stato teatro di eventi soprannaturali. Sebbene molti dei fatti si rivelarono falsi, alcuni strani avvenimenti accompagnarono effettivamente la fase di produzione, durata molto più del previsto. Nove persone infatti, legate direttamente o indirettamente al film, morirono durante le riprese, tra cui il fratello di Max Von Sydow, la nonna di Linda Blair, il figlio appena nato di un tecnico e l’addetto alla refrigerazione del set. Il figlio di Jason Miller, invece, fu coinvolto in un gravissimo incidente stradale (fortunatamente senza conseguenze) mentre con la sua moto si recava proprio sulle location del film. Un evento paranormale riguarda persino l’Italia e, più nel dettaglio, Roma. Come riportò il giornalista dell’American Hollywood Joe Hyams, durante la proiezione del film al cinema Metropolitan, una croce situata sul tetto di una chiesa vicina crollò dopo essere stata colpita da un fulmine.

L’esorcista: le parodie, da Scary Movie 2 a Riposseduta fino all’Esorciccio

Le voci di maledizioni non hanno fermato però i registi che, nel corso degli anni, si sono sbizzarriti nel creare parodie dell’Esorcista. Le più importanti e note al pubblico sono Scary Movie 2 e Riposseduta. Senza ovviamente dimentica L’Esorciccio diretto e interpretato da Ciccio Ingrassia nel 1975. Nel cast anche Lino Banfi.

Scary Movie 2, diretto da Keenen Ivory Wayans e uscito nel 2001, è parte della saga che prende in giro i successi horror. Dopo aver scherzato su Scream nel primo capitolo, a finire sbeffeggiato nel secondo è proprio L’esorcista. A differenza del film originale, in Scary Movie 2 il prete, stufo delle resistenze della bambina, decide di porre fine alla questione sparandole. Riposseduta, film del 1990, vede protagonista Leslie Nielsen. Nel cast anche Linda Blair.