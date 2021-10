Film sull’esorcismo, i cinque horror più spaventosi da vedere

Stasera, 30 ottobre 2021 alle 21,15 su Italia 2 arriva L’Esorcista, cult del 1973 che andrà in onda in versione integrale. Diretto da William Friedkin e tratto dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty, rappresenta oggi una pietra miliare del genere horror. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o attraverso l’app Mediaset Play.

La trama de L’esorcista ruota attorno a Regan McNeil (Linda Blair), una ragazzina di 12 anni che viene posseduta dal demonio. Un giovane prete in crisi di fede (Jason Miller), aiutato dal proprio anziano mentore (Max Von Sydow), affronta così la presenza demoniaca in un duello mortale.

Il cult di Friedkin ha indicato la strada a numerosi film incentrati sugli esorcismi. Da The Exorcism of Emily Rose ai recenti The Conjuring, ecco i più terrificanti in vista della notte di Halloween.

I 5 film più terrificanti sugli esorcismi per la notte di Halloween

1. The Exorcism of Emily Rose

L’uscita de L’Esorcista nel 1973 ha fatto sì che le case di produzione si concentrassero su storie quanto più vicine possibile al reale. Caso estremo è quello di The Exorcism of Emily Rose, film del 2005 che si ispira a un evento realmente accaduto. Si tratta del caso di Anneliese Michel, morta per estrema malnutrizione dopo aver affrontato, per volere della sua famiglia e di due ecclesiastici, ben 67 esorcismi. Qui la ragazza assume le sembianze di Emily Rose, che trova la morte durante un esorcismo per mano di padre Richard Moore.

2. The Conjuring – Per ordine del diavolo

Sempre restando in tema di storie realmente accadute, non si può non citare la saga di The Conjuring e in particolar modo il terzo capitolo uscito in sala proprio quest’anno. Per ordine del diavolo si incentra ancora una volta sui coniugi Ed e Lorraine Warren e il loro rapporto con il demonio già presente nei due film precedenti. La storia è basata sul processo del 1981 ad Arne Johnson (noto anche come Demon Murder Trail) che, dopo aver partecipato all’esorcismo del piccolo David Glatzel di 8 anni, divenne egli stesso vittima di una possessione demoniaca. L’uomo si rese autore dell’efferato omicidio del suo vicino di casa, spinto a sua detta dal Diavolo. Solo l’aiuto dei coniugi Warren riuscì a dimostrare la veridicità delle sue parole.

3. Omen – Il presagio

Tre anni dopo l’uscita de L’Esorcista, sbarcò al cinema Omen – Il presagio. Il film vanta la regia di Richard Donner, autore di Arma Letale e I Goonies e racconta la storia di Robert Thorn, un diplomatico americano a Roma. L’uomo decide di scambiare infatti il proprio neonato morto con un bambino la cui madre è deceduta dopo il parto. Thorn, accettando questo scambio, non sa però di accogliere nella sua vita il figlio del diavolo. Nel 2006 ne è uscito anche un remake a opera di John Moore con Liev Schreiber.

4. The Unborn – Il mai nato

Michael Bay è produttore di Unborn – Il mai nato, horror di David S. Goyer con Gary Oldman. La storia ruota attorno alla giovane Casey, perseguitata da sogni spietati e ossessionata da un fantasma che la tortura nelle ore di veglia. Per risolvere i suoi problemi continui, decide dunque di rivolgersi all’amico e consigliere spirituale Sendak. La ragazza scopre che il responsabile della maledizione che tortura la sua famiglia sin dall’olocausto è una creatura capace di possedere qualunque cosa e persona. Un horror psicologico che porta in scena il demonio della cultura ebraica, il dybbuk, anima cui è stato vietato l’ingresso nel regno dei morti.

5. Il rito

Anthony Hopkins è protagonista di un altro lungometraggio degno di inserirsi fra i più terrificanti. Stiamo parlando de Il rito, altro caso che come The Exorcism of Emily Rose ha attinto dalla storia vera. Il film infatti si ispira al libro Il rito. Storia vera di un esorcista oggi e mette al centro della narrazione Michael Kovak. Il ragazzo, dopo aver completato il percorso spirituale per prendere i voti sacerdotali, decide di approcciarsi agli esorcismi. La sua scelta lo porta però a confrontarsi con episodi al limite del sopportabile, tanto da mettere in discussione tutto ciò che ha imparato durante gli studi ecclesiastici. Fondamentale per il cammino di fede sarà padre Lucas, sempre al suo fianco.