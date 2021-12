Vicenza, aggredisce un confessore e 4 frati la esorcizzano per ore

Non bastava l’emergenza Covid che in Veneto sta moltiplicando i contagi, tanto che il governatore della Regione Zaia ha prospettato un possibile Natale in zona gialla. A preoccupare i vicentini ora è anche il maligno. Come riporta il Giornale di Vicenza, infatti, domenica 5 dicembre, a Monte Berico quattro frati dell’Ordine dei Servi di Maria del Santuario avrebbero eseguito un rito di esorcismo nei riguardi di una giovane ragazza che avrebbe assalito uno di loro durante una Confessione, con urla e bestemmie.

Secondo i testimoni la ragazza parlava diverse lingue straniere tra cui il latino

Secondo quanto ricostruito, la madre l’avrebbe portata al santuario mariano vicentino perché sospettava che la figlia potesse essere vittima di un’influenza demoniaca dopo che aveva dato segni di squilibrio, con comportamenti violenti e frasi blasfeme. Il padre era invece convinto che la ragazza soffrisse di un problema di natura psichiatrica. Al momento dell’aggressione, assieme ai genitori era presente anche il fratello della ragazza. Il confessore ha chiesto l’aiuto dei confratelli, che hanno dapprima allontanato gli altri fedeli nella penitenziaria, e quindi hanno iniziato il rito dell’esorcismo. Come riporta il GdV, alcune delle persone che si trovavano nella Basilica vicentina avrebbero sentito la giovane parlare in diverse lingue, tra le quali il latino.

L’esorcismo durato diverse ore, chiamati anche la Questura e il 118

L’esorcismo sarebbe durato diverse ore, con i frati che dovuto allontanare chi era nella sala della “penitenziaria”. Una volta cominciato il rito, molti dei fedeli ha deciso di radunarsi a pregare nel piazzale, spaventati dalle urla provenivano dall’interno. Sul posto sono intervenuti anche agenti delle forze dell’ordine e operatori del 118, chiamati da qualcuno che aveva assistito all’aggressione. Alla fine, la presunta indemoniata, proveniente da una località fuori della provincia di Vicenza, svenuta più volte durante l’esorcismo, ed è stata riportata a casa. Attorno alle 20.30 la ragazza si sarebbe addormentata di colpo, stremata.