Esonero contributivo settore edile: domanda entro il 15 febbraio 2023

L’esonero contributivo per il settore edile e quello dell’artigianato ha il via ufficiale con la comunicazione INPS. La notizia arriva ora, 28 ottobre, anche se la domanda si può presentare entro il 15 febbraio 2023, perché i datori di lavoro possono indicare di aver ricevuto l’esonero già dalla dichiarazione UNIEMENS in scadenza. Lo sgravio è previsto per circa 11,5% della contribuzione previdenziale e assicurativa e solo per gli assunti a tempo pieno e indeterminato.

Esonero contributivo settore edile: a chi spetta

Ci sono dei requisiti per accedere all’esonero contributivo per il settore edile. Prima di tutto, il contratto tra azienda e dipendente non può avere più di 40 ore settimanali. Non tutte le aziende potranno procedere, ma solo quelle i cui dipendenti non rientrano nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In più, l’attività deve essere di uno di questi codici ATECO:

Da 11301 a 11305 ;

a ; Codici 2007: da 412000 a 439909 ;

a ; Da 41301 a 41305.

I datori di lavoro non potranno chiedere questo aiuto sui contributi se il contratto con il dipendente è part time, oppure di solidarietà. In più, il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi della DURC, rispettare gli obblighi di legge a tutela del lavoro e gli accordi collettivi nazionali. Poi, è necessario che la contribuzione sia pari a quanto stabilito per legge e contratti nazionali. Infine, negli ultimi 5 anni, l’azienda non deve aver ricevuto richiesta di condanna o condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Se si sono chieste altre agevolazioni, questa non è cumulabile.

Come fare domanda

Per presentare la domanda, gli interessati devono andare sul proprio profilo dell’Inps e procedere su Comunicazioni Online e poi su Invio nuova comunicazione. Tra le altre voci a disposizione, si avrà il modulo Rid-Edil, che serve proprio per ottenere questo incentivo. Se la procedura va a buon fine e la domanda viene accettata, accanto si avrà il codice 7N.

Nella UNIEMENS, si dovrà inserire il codice L207 se la domanda è stata accettata per il 2022. Per gli arretrati, invece, il codice è l’L206.