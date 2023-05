Escursionista morto sul Monte Amandola: è stato stroncato da un malore

È stato trovato privo di vita lungo il sentiero che collega i comuni di Montefortino e Amandola l’escursionista 49enne molto probabilmente è morto a causa di un malore mentre era impegnato in un’escursione sul Monte Amandola.

La morte dell’escursionista sul Monte Amandola

Il corpo senza vita dell’escursionista, un 49enne residente a Sulmona, nella provincia dell’Aquila, è stato trovato da altri escursionisti che nella giornata di ieri, verso le 17:30, hanno raggiunto il Monte Amandola per una giornata all’aria aperta. Sono stati loro, una volta che hanno iniziato a camminare il sentiero tra Castel Manardo e Grascette sul Monte Amandola a dare l’allarme ai soccorsi. Sul luogo sono arrivati subito i volontari del Soccorso alpino di Montefortino supportati con il personale sanitario del 118 ma purtroppo il 49enne era già morto. L’ipotesi più plausibile è che l’uomo abbia avuto un malore mentre percorreva un sentiero tra Castel Manardo e Grascette sul Monte Amandola. La procura di Ascoli Piceno ha messo a disposizione la salma per consentire l’ispezione cadaverica e capire la causa della morte del 49enne.

Le operazioni di recupero per un caso simile

Oltre alla morte dell’escursionista sul Monte Amandola, un altro caso di cronaca molto simile si è verificato nelle ultime ore. Nella scorsa notte, le squadre del soccorso alpino sono state allarmate per recuperare due escursionisti bloccati nei pressi del Lago Pilato, sui Monti Sibillini. Le operazioni di recupero sono state coordinate dalla stazione di Ascoli Piceno del soccorso alpino si sono concluse nella notte verso le 2 del mattino. I due escursionisti erano rimasti bloccati dal maltempo e con l’impossibilità di comunicare per colpa del telefono scarico. Le due squadre, dopo un sopralluogo, hanno iniziato a perlustrare la zona e hanno individuato la coppia di ragazzi. Insieme della Stazione di Ascoli Piceno sono intervenute unità del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico Stazione di Montefortino e un pilota Uas, Sistema aeromobile a pilotaggio remoto, il cui drone dispone di un sistema termografico per scovare le fonti di calore.