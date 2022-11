«Solo baci» con Berlusconi: in 3 condannate per falsa testimonianza

Sono state condannate a due anni di reclusione ciascuna, con pena sospesa, tre delle quattro donne accusate di falsa testimonianza, ree di aver mentito sulle notti di sesso con l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La vicenda risale al periodo compreso tra il 2008 e il 2009 e le donne avevano più volte ripetuto che tra loro e il leader di Forza Italia non ci sarebbe stato alcun rapporto fisico. «Niente sesso, solo baci», sarebbe stata la posizione delle escort, condannate dal giudice monocratico del Tribunale di Bari, Mario Mastromatteo. Le tre donne sono Vanessa Di Meglio, Sonia Carpentone e Barbara Montereale, ospiti a casa di Berlusconi insieme a Roberta Nigro, che invece è stata assolta.

La versione delle condannate: «Solo effusioni»

E se Roberta Nigro è stata assolta, quindi, per Di Meglio, Carpentone e Montereale non è stato così. Due gli anni di pena, però sospesa, inflitti loro dal tribunale. All’epoca del processo escort, le donne avevano portato avanti lo stesso copione. Vanessa Di Meglio aveva raccontato: «Dovevo dormire all’hotel de Russie e invece mi sono ritrovata bloccata a palazzo Grazioli perché Tarantini non rispondeva al telefono. Abbiamo bevuto, ci sono state effusioni ma a livello superficiale, tipo baci, tipo preliminari… ma senza atti sessuali». A smentirla sono state le intercettazioni, con tanto di richiesta di pagamento a Tarantini, condannato a due anni e dieci mesi in quello stesso processo.

Due buste con 5mila euro a Barbara Montereale

Tra le tre, è stata Barbara Montereale a parlare di quanto percepito. Originariamente aveva dichiarato di aver ricevuto mille euro per fare la ragazza immagine a una festa a casa di Berlusconi. Gli inquirenti, invece, sono sicuri che si sia prostituita, ricevendo due buste con 5mila euro dallo stesso premier di quegli anni. Tra i rinviati a giudizio c’era anche Berardino Mastromarco, l’autista di Tarantini, che secondo la procura avrebbe avuto «piena consapevolezza del giro di prostituzione e del pagamento di utilità alle ragazze».