Escobar stasera su Rai4: trama, cast e 5 curiosità sul film

Andrea di Stefano dirige Benicio del Toro in Escobar, film del 2014 sulla vita del famoso narcotrafficante. In onda stasera 6 dicembre, alle 21.20 su Rai4, racconta la storia dal punto di vista di due fratelli canadesi che giungono in Colombia per aprire una scuola di surf. Quando uno dei due conosce e si innamora della nipote del criminale, si rende conto di essere entrato in un mondo molto più grande di lui da cui sarà assai difficile uscire. Nel cast anche Josh Hutcherson e Carlos Bardem, fratello maggiore del più celebre Javier. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Escobar, trama e cast del film stasera 6 dicembre 2022 su Rai4

La trama del film in onda stasera su Rai4 ha inizio con i fratelli Nick (Josh Hutcherson) e Dylan (Brady Corbet) che dal Canada giungono in Colombia. Qui intendono infatti aprire una personale scuola di surf in una cittadina lungo la costa, sperando di trovare fortuna. Dopo poco tempo, il primo incontra la giovane e bella Maria (Claudia Traisac), di cui si innamora perdutamente a prima vista. Non sa però che si tratta della nipote di Pablo Escobar (Benicio del Toro), signore della droga locale e fra i massimi criminali al mondo. Nel frattempo, Nick e Dylan si ritrovano vittima della malavita che, scontenta per non aver ottenuto da loro il pizzo, li aggredisce con i cani. A questo punto, Maria decide di presentare Nick alla famiglia e, dunque, ad Escobar in persona.

Il giovane si reca quindi nell’Hacienda, la celebre tenuta, dove incontra il narcotrafficante e i suoi principali seguaci, tra cui Drago (Carlos Bardem), il suo braccio destro. Nick ottiene da El Patron, uno dei soprannomi di Escobar, un nuovo lavoro e decide di lasciare la scuola di surf. Rivela anche al suo nuovo capo il volto dei criminali che lo avevano aggredito al porto con suo fratello, condannandoli così a morte certa. Quando Dylan vede i cadaveri degli assalitori bruciati vivi e impiccati a un albero, intima il fratello a lasciare con lui la Colombia. Nick acconsente, sperando di portare con sé anche la fidanzata Maria, ma abbandonare il cartello di Escobar non è così facile come immagina.

Escobar, 5 curiosità sul film stasera 6 dicembre 2022 su Rai4

Escobar, l’esordio alla regia di Andrea di Stefano

Regista del film con Benicio del Toro è il romano Andrea di Stefano, qui al suo esordio dietro la macchina da presa. Per il cinema aveva invece lavorato più volte come attore. È stato nel cast de Il fantasma dell’Opera di Dario Argento e Cuore sacro di Ferzan Ozpetek, solo per citarne alcuni. In tv ha lavorato alle due stagioni della serie Medicina generale di Renato de Maria e Francesco Micciché nel ruolo di Giacomo Pogliani.

Escobar, la relazione ancora stabile fra Hutcherson e Traisac

Fra i volti protagonisti del film ci sono Josh Hutcherson, celebre fra i giovanissimi grazie al ruolo di Peeta nella saga Hunger Games, e l’esordiente Claudia Traisac. Interpretano i fidanzati Nick e Maria e, come spesso accade nel cinema, hanno anche una relazione nella vita reale. I due giovani attori infatti sono ancora oggi fidanzati dopo essersi conosciuti sul set.

Escobar, nel cast il fratello di Javier Bardem

Nel cast del film è presente anche Carlos Bardem, fratello maggiore del ben più celebre Javier, star del cinema spagnolo e hollywoodiano nonché fidanzato con Penelope Cruz. Curiosamente, quest’ultimo ha vestito i panni di Pablo Escobar qualche anno dopo Benicio del Toro. È protagonista di Escobar – il fascino del male accanto proprio a Cruz nei panni del noto narcotrafficante.

Escobar, Benicio del Toro e i registi italiani

Benicio del Toro non è qui al suo primo lavoro per un regista italiano. Nel 2005 aveva recitato infatti nel cortometraggio Trailer for a Remake of Gore Vidal’s Caligula di Francesco Vezzoli presentato alla Biennale di Venezia. Nel 2018 ha poi interpretato il protagonista di Soldato, film di Stefano Sollima e sequel di Sicario di Denis Villeneuve.

Escobar, incassi al botteghino e critica

Realizzato con un budget di soli 3.6 milioni di dollari, il film ne ha incassati poco più di 5.5 al botteghino internazionale, di cui 255 mila in Italia. Pur ottenendo il riconoscimento come miglior opera prima alla Festa del Cinema, di Stefano non ha riscontrato ottime risposte dalla critica. Su Rotten Tomatoes infatti Escobar vanta appena il 52 per cento di recensioni positive con un indice di gradimento del pubblico ancora inferiore (49 per cento).