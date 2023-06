Esami di terza media al via, per 2 studenti su 3 sono già iniziati

Da oggi, lunedì 12 giugno 2023, iniziano gli esami di terza media per la maggior parte degli studenti. Dopo la pandemia si ritorna all’esame di una volta, quello con tre prove scrite e un colloquio.

Esami di terza media al via

Per 2 studenti su 3 questo lunedì è già tempo d’esame, nemmeno il tempo di festeggiare per l’anno scolastico appena finito. A questi 2/3 va aggiunto un altro quinto (22 per cento) che partirà nel secondo segmento di questa settimana. Gli ultimi saranno quelli che inizieranno la settimana prossima.

La novità di questo 2023 è che l’esame torna ad essere tradizionale. Le prove più temute, come prevedibile, sono lo scritto di Matematica e il colloquio orale. Solo 1 su 10 degli studenti manifesta una certa sicurezza, gli altri si dicono discretamente ottimisti. Secondo i sondaggi di Skuola.net il 18 per cento degli alunni sta aspettando con particolare ansia il confronto con le Lingue straniere. Nel terzo scritto ce ne saranno ben due da affrontare, l’Inglese più un’altra lingua comunitaria (se prevista nel percorso di studi). Solamente il 10 per cento confessa di aver paura della prova di Italiano.

Ritorna la tesina

La prova orale è quella che generalmente provoca più ansia negli studenti perché si trovano davanti a una commissione. Ecco quindi che i docenti delle medie hanno voluto assegnare agli studenti la possibilità di presentare una tesina multidisciplinare: la dovranno portare più o meno 8 studenti 10. Dovranno poi rispondere alle domande degli stessi prof, che potrebbero riguardare anche altri argomenti e le attività di Cittadinanza e Costituzione. La tesina, però, ha messo in crisi alcuni studenti: la maggior parte l’ha già finita (22 per cento) o è comunque a buon punto (53 per cento), mentre 1 su 4 è ancora in alto mare.

Il voto dell’esame dipenderà dalle singole valutazioni dell’ammissione, delle prove scritte e dell’orale. Il voto finale sarò dato dalla media tra il voto dell’ammissione e la somma delle singole valutazioni delle prove.