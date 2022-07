Mussolini comunista, D’Annunzio estetista: gli strafalcioni della Maturità 2022

Dopo due anni, agli orali dell’esame di Stato è tornato il “pubblico”. A genitori, parenti e amici è stato di nuovo concessa la possibilità di assistere agli orali dei maturandi. Grazie (o per colpa) di questa concessione, si sono moltiplicati i resoconti di clamorosi strafalcioni pronunciati dagli studenti di fronte alla commissione. Il portale Skuola.net ha raccolto i più eclatanti.

Maturità 2022, Mussolini comunista (e decapitato)

Durante la prova orale della Maturità, un candidato ha affermato senza alcun dubbio che Benito Mussolini era comunista: errore gravissimo, forse causato dagli esordi del futuro Duce nel Partito Socialista. E c’è chi ha completamente stravolto la fine del dittatore, sostenendo che Mussolini sia stato decapitato e non fucilato. Terribili anche altri errori relativi a quel periodo storico: uno studente è arrivato ad attribuire l’Olocausto ai russi. Un altro, riferendosi a Liliana Segre, ha spiegato che la senatrice a vita è stata vittima della segregazione razziale nei campi di concentramento perché di colore.

«Mai sentito nominare», ha risposto una studentessa alla domanda su chi fosse Sergio Mattarella. Imperdonabile non conoscere il nome dell’attuale Presidente della Repubblica, tra l’altro al secondo mandato. Più “comprensibile” la lacuna sul casus belli della Prima Guerra Mondiale, ovvero l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria a Sarajevo, diventato per uno studente Emanuele I. Chissà perché.

Maturità 2022, D’Annunzio diventa estetista

Non è andata meglio alla letteratura italiana. Una studentessa si è riferita a Gabriele D’Annunzio come a un “estetista” che descrive i suoi personaggi come dei «patiti dei trattamenti di bellezza». La «siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude» de L’Infinito di Giacomo Leopardi è stata invece derubricata a semplice cespuglio. Uno studente, durante il colloquio, a detto che Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga era un nobile dell’epoca. Un altro, tentando di evocare l’epifania dei personaggi di Luigi Pirandello, si è confuso e ha citato un’altra “festa, ovvero Pasqua.

Maturità 2022, Bruxelles in Lussemburgo: il clamoroso errore di un professore

Ma non sono stati solo i maturandi a commettere errori. Da qualche parte d’Italia, un professore ha corretto una studentessa, che aveva giustamente collocato Bruxelles, sede della Commissione Europea, in Belgio: «Ma no signorina, è nel Lussemburgo!».