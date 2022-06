Esami di maturità, all’orale gli studenti potranno togliere la mascherina

L’obbligo di mascherina in occasione degli esami scolastici fa discutere. Gli studenti dovranno indossare il dispositivo di protezione personale durante le prove scritte. Ma, in occasione del colloquio, i maturandi potranno toglierlo. In attesa di indicazioni scritte, lo ha anticipato Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (Anp) del Lazio: «Non abbiamo un nuovo protocollo anti-Covid sugli esami, i precedenti sono ormai superati anche dalla fine dello stato di emergenza. Il candidato è dunque autorizzato, mentre parla, a non indossare la mascherina».

Mascherina durante gli esami, la posizione dei presidi

Era stata proprio l’Associazione Nazionale Presidi a contestare quanto comunicato dal ministro dell’Istruzione, nel corso di un’intervista rilasciata a Skuola.net: «Se sarà possibile abbassare la mascherina alla prova orale lo si dovrà domandare al proprio presidente di commissione», aveva dichiarato Patrizio Bianchi. «A me non sembra possa essere un presidente di commissione che possa decidere se la mascherina si tiene o no agli esami orali: o c’è una ragione sanitaria o non c’è», aveva replicato il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli.

Mascherina durante gli esami, cosa ha detto l’ex ministra Azzolina

«Molti di noi si aspettavano che non ci fosse uso della mascherina agli esami. Ci atteniamo alle regole, ma devono essere chiare, non equivoche. Rimandare la decisione ai presidenti di commissione, significa mettere in difficoltà le scuole», aveva detto Mario Rusconi, presidente di Anp Roma. Sulla questione aveva espresso perplessità anche l’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: «Incredibile rimpallo di responsabilità, tra il ministero della Salute e dell’Istruzione. Io non ho più parole. Ma è mai possibile che un ragazzo possa andare ad un concerto con altre 20 mila persone, a cantare, ballare, abbracciarsi, senza mascherina per poi doverla indossare il giorno dopo all’esame? Ma che senso ha?».