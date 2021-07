Esami ammissione numero chiuso università Medicina quando e dove

Il test di ingresso a medicina è uno dei più ambiti in assoluto e che lascia spesso l’amaro in bocca a molti studenti in quanto mediamente ne viene ammesso 1 su 6. Quest’anno il test di ingresso a medicina sarà a settembre precisamente il 3.

Tipologia di domande e durata del test di medicina

Avverrà contemporaneamente in tutto il Paese, inizierà alle 13 e conterrà al suo interno 60 quesiti per un tempo massimo di 100 minuti.

Verrà attribuito un punto e mezzo per risposta corretta, verrà detratto lo 0.4 per ogni risposta errata, e non verranno né dati né tolti punti per le risposte non date, che varranno appunto come zero punti.

I quesiti saranno divisi in questo modo:

12 quesiti di cultura generale

10 di logica

18 di biologia

12 di chimica

8 di fisica e matematica

Per quanto riguarda i quesiti di chimica è bene informarsi su:

La legge dei gas perfetti

La struttura dell’atomo

Acidi e basi

Cinetica e catalisi

Per quanto riguarda i quesiti di fisica è bene focalizzarsi su:

Cinematica

Termodinamica

Misere e funzione

Per quanto riguarda la biologia è bene ripassare:

La cellula

La genetica

Le molecole organiche

Sistemi e apparati

Come effettuare l’iscrizione università a numero chiuso

Per iscriversi al test bisogna consultare le indicazioni date da Universitaly l’iscrizione può essere fatta dal 30 giugno alle 15.00 del 22 luglio.

Dopo aver fatto l’iscrizione è necessario leggere il bando dell’università in cui si sosterrà il test d’ingresso. Come per l’anno precedente sulla base delle norme anti covid per evitare assembramenti il test verrà svolto nell’ateneo più vicino alla domiciliazione dello studente.

Verrà quindi svolta in presenza a meno di un aggravamento della situazione pandemica che si auspica non avvenga.

Secondo quanto affermato dal MIUR saranno messi a disposizione 14.020 posti per lo svolgimento del test d’ingresso alla facoltà di medicina.

Bisogna specificare che oltre al test che verrà svolto il 3 settembre contemporaneamente in tutto il Paese ci saranno le prove d’ingresso per accedere ai corsi di medicina e chirurgia di università non pubbliche, come L’università Cattolica del Sacro Cuore.

Per quanto riguarda queste università graduatorie e modalità d’accesso oltre che a test d’ingresso non avverranno in maniera standardizzata come avviene per il test di medicina ministeriale, dovrete quindi, (se interessati ad iscrivervi ad una università privata), recarvi nella sede dell’ateneo o contattarli telefonicamente per avere informazioni in merito.

Posti a disposizione iscrizione numero chiuso medicina

C’è una notizia positiva per gli aspiranti medici, infatti quest’anno sono stati messi a disposizione 948 posti in più rispetto all’anno precedente.

Questo aumento è determinato anche dai nuovi corsi che stanno partendo in molte università del Sud Italia, tra cui la LUM della provincia Bari, l’università del Salento con sede a Lecce, l’università della Basilicata e l’università della Calabria che hanno aperto dei corsi di chirurgia e medicina tra gli altri già presenti in queste facoltà.

Sono disponibili 1.068 posti alla Sapienza, 623 a Napoli alla Federico II e 614 a Bologna, ci sono quindi molti posti per chi vuole provare ad intraprendere questo importantissimo percorso di studi.