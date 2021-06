Guida all’esame di maturità 2021: tutto quello che c’è da sapere

Gli esami di maturità inizieranno mercoledì 16 giugno alle ore 8.30. Sono circa 500 mila gli studenti chiamati a sostenere una sola prova d’esame, orale rinforzato. In totale, invece, 13mila le commissioni che valuteranno i candidati. La commissione sarà interna ad eccezione del presidente, unico membro esterno.

Mercoledì 14 giugno avrà luogo la riunione plenaria dei docenti che estrarranno la lettera dalla quale prenderanno il via gli esami, che procederanno in ordine alfabetico. Nello stesso incontro sarà decisa anche la data entro la quale termineranno le sessioni.

Esame di maturità in presenza

Gli esami di maturità si svolgeranno presso le sedi scolastiche, sempre che le condizioni di salute dello studente consentano la sua partecipazione fisica. Studenti, insegnanti e personale scolastico dovranno indossare le mascherine e rispettare il distanziamento. Tra i membri della commissione e i maturandi devono essere assicurati almeno due metri di distanza.

Nei casi di fragilità, quarantena o se le condizioni epidemiologiche dell’esaminando impediscano la presenza in aula, l’esame di maturità sarà svolto in videoconferenza.

Colloquio rinforzato di un’ora e assegnazione dei crediti

Gli studenti sosterranno un colloquio rinforzato, una sorta di maxi orale che durerà circa un’ora. Ai fini dell’ammissione alla prova non si tiene conto delle prove Invalsi e del completamento delle ore del PCTO (Percorsi per le competenze trasversali). Per quanto concerne la valutazione finale, la prova orale sarà stimata fino a 40 punti, i restanti 60 derivano dai crediti maturati nell’ultimo triennio.

Elaborato sulle discipline d’indirizzo

Gli studenti partiranno dalla discussione di un elaborato concordato con i professori sulle materie d’indirizzo. Al liceo Classico le materie sono greco e latino. Allo Scientifico matematica e fisica, a Scienze Umane l’omonima disciplina, mentre per l’indirizzo economico-sociale le materie sono scienze umane, diritto ed economia. Al Linguistico lingua straniera 1 e 3. Al Musicale e al Coreutico teoria, analisi e composizione. All’Artistico, infine, discipline pittoriche.

Tutte le altre materie sono consultabili sul sito del ministero

L’elaborato avrà forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei vari indirizzi di studio. Seguirà la discussione di un testo, già oggetto di approfondimento, di lingua e letteratura italiana. A ciò si aggiunge il dialogo su altro materiale suggerito dalla commissione e sempre coerente con il proprio percorso. Si passerà, quindi, all’esposizione di attività ed esperienze maturate nell’ambito del PCTO. Chiuderanno l’interrogazione una serie di domande attinenti alle materie selezionate per ciascun percorso di studio.

Maturità 2021, il curriculum dello studente

Il Curriculum dello studente è stato introdotto quest’anno dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica. A tal proposito, il titolare del dicastero, Patrizio Bianchi, pochi giorni fa ha chiesto espressamente il ripristino dell’espressione Pubblica istruzione.

Il nuovo documento, già compilato dagli studenti sul sito del ministero, è stato proposto al fine di raccogliere soprattutto le esperienze extradidattiche svolte durante il periodo scolastico. Il curriculum permette di valorizzare il profilo del candidato durante lo svolgimento della prova d‘esame. Dalla pratica di discipline sportive alle attività di volontariato, dai corsi di lingua ed eventuali certificazioni conseguite ai viaggi didattici con la scuola. Il documento traccia le esperienze maturate dal candidato e delinea il suo indirizzo formativo. Insieme al diploma, il Curriculum sarà inserito all’interno della piattaforma predisposta dal ministero.

Maturità, vaccino non obbligatorio per sostenere l’esame in presenza

Chi non è vaccinato può svolgere la prova d’esame in presenza. Solo nelle ultime due settimane alcune Regioni hanno aperto alle vaccinazioni per i maturandi, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della maturità.