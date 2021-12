Si presenta all’esame per la patente guidando l’auto, denunciata

Incredibile a Biella. Una donna si è presentata all’esame di teoria per la patente di guida al volante della sua auto. Una volta parcheggiato il mezzo, proprio di fronte alla sede della Motorizzazione Civile, è entrata e ha sostenuto il test. Una volta terminato l’esame, la donna è stata fermata dalla polizia stradale e identificata: gli agenti hanno fatto così scattare le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

Guida senza patente, la donna riconosciuta dalla polizia

Se gli agenti della polizia stradale non si fossero trovati casualmente all’interno della Motorizzazione Civile di Biella, non ci sarebbe stata alcuna denuncia. E invece erano lì, proprio a pochi minuti dal test di teoria, per effettuare un controllo: è stato proprio il personale della polizia stradale a notare che, tra i candidati della prova, figurava proprio quella donna, arrivata poco prima alla Motorizzazione, da sola alla guida di un’auto. Terminato il test, gli agenti hanno accertato che la donna, una 40enne di origini nigeriane residente nel Basso Biellese, guidava effettivamente senza patente e per lei sono quindi scattate le sanzioni.

Guida senza patente, cosa prevede il Codice della Strada

La normativa, com’è noto, prevede che una persona non ancora in possesso della patente possa guidare con il foglio rosa. Ma non può essere da sola: deve infatti essere accompagnata da una persona, che ha preso la patente B da almeno dieci anni e con età non superiore ai 65 anni (le esercitazioni sono tra l’altro consentite solo in luoghi poco frequentati). «Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.100 a 30.599 euro», recita per la cronaca l’articolo numero 116 del Codice della Strada. «La stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno».