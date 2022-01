Erutta vulcano sottomarino, allarme tsunami nel Pacifico

Allerta tsunami a Tonga, arcipelago di 170 isole (la maggior parte delle quali disabitate) che si trova nell’oceano Pacifico meridionale: l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, che si trova a circa 65 chilometri a nord della capitale Nuku’alofa, ha provocato onde anomale che hanno raggiunto le coste dello Stato insulare. Abitazioni e attività commerciali allagate, black-out telefonico e una pioggia di cenere. Questi gli effetti dell’eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, che per adesso ha provocato un maremoto di modeste dimensioni. Per adesso non si registrano ingenti danni, ma la situazione è in costante evoluzione.

Tonga, allarme anche a Fiji e Samoa

L’attività del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai è iniziata intorno al 4 gennaio e da allora una serie di esplosioni hanno interessato tutta l’area, senza però creare pericoli per le isole vicine. Quella del 15 gennaio, però, è stata più forte. E soprattutto visibile: le riprese mostrano la creazione di un nuovo cono, formatosi dall’accumulo di materiali piroclastici intorno al cratere. E dal vulcano si è alzata una colonna eruttiva alta almeno 16 chilometri, che ha oscurato il cielo di Tonga. L’allarme tsunami è stato diffuso anche a Fiji e Samoa, mentre in Nuova Zelanda, che dista più di duemila chilometri, l’agenzia per le emergenze nazionali ha detto di aspettarsi correnti marine particolarmente violente e imprevedibili.

Eruzione a Tonga, onde anomale alle Hawaii

Il National Tsunami Warning Center ha lanciato un’allerta tsunami per la costa occidentale degli Stati Uniti mentre le Hawaii sono già state travolte dalle onde conseguenza dell’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Haʻapai vicino al regno polinesiano di Tonga. L’allerta riguarda anche l’Alaska.

Tonga, eruzione freatico-magmatica

Quella del Hunga Tonga-Hunga Ha’apai è un’eruzione di tipo freatico-magmatico, cioè con un’interazione fra magma ed acqua. Si tratta delle più pericolose in assoluto, perché in grado di causare parossismi esplosivi di inaudita violenza. In generale, gli tsunami causati dalle esplosioni vulcaniche sono diverse da quelle che sono originate dai terremoti: hanno una scarsa lunghezza d’onda, ma possono essere anche molto elevate. In occasione dell’esplosione del Krakatoa nel 1883, che distrusse due terzi del territorio dell’isola, ci furono enormi “cavalloni” alti 30 metri, che causarono la morte di 36 mila persone.