«Per tutti questi anni io non ho fatto che pensare a te». «Ma io no». Non ci può esser una scena preferita di C’eravamo tanto amati. No. Ettore Scola era, è, cattivo, di quella cattiveria che non permette a chi entra nei suoi film di uscirne con qualcosa di ho amato di più e di ho amato di meno. Non ti lascia scelta. Il passato è un futuro rotto e mal rabberciato. Son vecchia dentro, mi porto avanti. Gerontofilia portami via. Alla gioventù ho dedicato pochi anni e pochi amori e questo palindromo: “Età, nome, le sere bizzarre, terrazzi, bere se lemon: a te”. Con grande astuzia gli errori veri si commettono da vecchi, di modo da non poter più rimediare.

Tra sbaglio e sbadiglio c’è un dì. Un giorno, quel giorno.