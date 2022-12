Eros Ramazzotti: «Sono single, Michelle è stata il mio grande amore»

Eros Ramazzotti, ospite da Mara Venier in televisione, ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale e la sua vita privata.

Le parole di Eros Ramazzotti per Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti è stato ospitato in tv da Mara Venier rivelando alcune curiosità personali: «La canzone Più bella cosa, è dedicata a Michelle Hunziker. L’avevo già fatta in realtà poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. Non l’avevo fatta per un’altra. La canzone ha un significato ben preciso». Eros ha aggiunto: «Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. E ha detto ‘cavolo’ così le ha fatto fare il video. È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia… Non può non essere così e dedicata a lei. E direi che era giusto così è stata il mio grande amore». Dopo la dichiarazione ha poi parlato della sua situazione attuale: «Per noi è la normalità e dovrebbe essere così per tutti quelli che non stanno più insieme. Quando due si lasciano non devono fare la guerra tutti i giorni. Perché l’amore e l’affetto ci sarà sempre, sia quando ci sono i figli che quando non arrivano».

Ora il cantante è single e spesso in hotel dopo i concerti si ritrova solo: «Non sono ancora abituato, non sono ancora convinto che sono quello che sono. Quando arrivo nei posti e vedo tutto questo amore, mi faccio sempre una domanda… Forse anche per il fatto che io sono sempre con i piedi per terra, io quando esco da qui non sono Eros Ramazzotti, sono Eros, sono una persona normale, non mi porto a casa l’artista».

Presto il cantante diventerà nonno

Eros Ramazzotti in primavera avrà pure un nipotino: «Diventerò nonno, già questa novità mi colpisce e mi emoziona. All’inizio è stata una notizia un po’ inaspettata. Aurora e il compagno sono due che si amano. Loro sono davvero una coppia bellissima. Il loro è un amore bello e profondo, forte e vero ed è un esempio».

Il cantante ha detto anche: «Auri è una ragazza pronta per questo, ha una grande testa. Ha sempre fatto tutto da sola senza l’aiuto di nessuno. Sono molto fiero di lei».