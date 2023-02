Eros Ramazzotti: età, canzoni, Michelle Hunziker e duetto con Ultimo a Sanremo 2023

Eros Ramazzotti salirà sul palco di Sanremo 2023 nella serata delle cover per duettare con Ultimo. Impegnato nel Battito Infinito World Tour negli Stati Uniti, in Canada, Centro e Sud America, si è concesso una pausa per tornare all’Ariston sullo stesso palco che ha segnato il suo debutto musicale nel 1984.

Eros Ramazzotti: biografia e canzoni

Eros Ramazzotti nasce a Roma nel 1963 e debutta al festival di Sanremo 1984 nella sezione Giovani portando il brano Terra promessa. Torna all’Ariston nel 1986 con Adesso Tu aggiudicandosi la vittoria e da lì inizia la sua notorietà anche internazionale. I suoi album Cuori Agitati e Nuovi eroi vengono tradotti in Spagna aprendo al giovane cantante la strada per i successi e le collaborazioni internazionali. Nell’arco della sua carriera vanta importanti collaborazioni artistiche con Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Joe Cocker, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti, solo per citarne alcuni. Tra le sue canzoni più note vi sono: Ti sposerò perché, Più bella cosa, Un angelo disteso al sole, Sta passando novembre, L’aurora, Fino all’estasi, Gli ultimi romantici, Musica é, Un’altra te, Favola e Quanto amore sei.

Durante la manifestazione musicale europea Summer Festival si esibisce con celebrità come Rod Stewart, Elton John, Joe Cocker, Robert Plant e Sheryl Crow. E proprio durante uno di questi concerti conosce la modella svizzera Michelle Hunziker che diventerà, nell’estate del 1998, sua moglie.

La vita privata e il rapporto con Michelle Hunziker

Una storia d’amore che ha appassionato l’Italia intera e dalla quale è nata la figlia Aurora. Il matrimonio tra i due venne celebrato al Castello degli Odelscalchi di Bracciano ed è durato fino al 2009. La coppia da subito è stata molto amata. La simpatia e la spontaneità della Hunziker, che negli anni divenne molto famosa come personaggio televisivo, conquistò i fan. Anche dopo la separazione, i due hanno mantenuto un legame profondo e tra qualche giorno diventeranno nonni. Dopo la Hunziker, Ramazzotti ha sposato Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto i due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Nel 2019, il matrimonio è finito.